「初瓦」、「嚮辣」疑食物中毒案再增26例 衛生局將開設食安特別門診
王品旗下餐廳「初瓦」和「嚮辣」西門分店疑似食物中毒風波持續延燒，北市衛生局今公布，截至昨晚再新增26例，2日至5日用完餐後出現身體不適個案，目前已累積82例個案，衛生局表示，為確保民眾健康，於聯醫仁愛、中興兩院區，設立「食安特別門診」，時間從即日起至15日除六日未開診外，早上下午各一診，民眾可上各院區官網掛號。
衛生局表示，截至昨天晚上8點，萬華區「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」供應餐食後至醫院或診所就醫情形，分別接獲醫院通報32人及50人陸續發生嘔吐、腹瀉症狀並至醫院就醫，多數民眾就醫後即返家休養。
衛生局表示，4月7日經媒體披露後，就醫人數增加，為確保民眾健康，自即4日起，若於4月2日至5日間曾至兩間店用餐，有腸胃不適等症狀，可至聯合醫院仁愛院區及中興院區設立特別門診看診，「食安特別門診」時間為4月9日至4月15日，看診時間為上下午各1診，六日未開診，民眾可於網路依院區掛號。
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