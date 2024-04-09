聽新聞
test
0:00 / 0:00
市占逾7成抗生素出現「結晶反應」 1批號回收
衛福部食藥署公布，市占率逾7成抗生素、「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，因批號2H3557有結晶情形，將回收效期到明年8月21日的5萬7471瓶藥品，要求廠商應於本月28日前完成回收作業，評估本次回收不會造成缺藥。
食藥署副署長王德原說，「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，本身為注射劑型，主成分為clindamycin (as phosphate)，適應症為厭氣菌、鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌等，具有感染性菌株所引起的感染症。
這款藥品本身為第一線抗生素，屬於處方用藥，王德原表示，統計去年用量超過52萬瓶，在該成分、劑型、含量等許可證相同的藥品中，市占率為75%，因仍有同成分、同劑量、同劑型的其他許可證，且這家廠商的其他批號也仍流通中，不會有缺藥問題。
王德原說，已接獲3家醫院通報，本該為液體狀的注射劑，發現結晶體，推測可能是藥品品質出問題，故啟動回收，本次回收的批號為「2H3557」，要求廠商在本月28日前，回收這批效期到明年8月21日的藥品，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，預計回收5萬7471瓶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言