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市占逾7成抗生素出現「結晶反應」 1批號回收

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，批號2H3557出現結晶情形。圖／食藥署提供
「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，批號2H3557出現結晶情形。圖／食藥署提供

衛福部食藥署公布，市占率逾7成抗生素、「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，因批號2H3557有結晶情形，將回收效期到明年8月21日的5萬7471瓶藥品，要求廠商應於本月28日前完成回收作業，評估本次回收不會造成缺藥。

食藥署副署長王德原說，「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，本身為注射劑型，主成分為clindamycin (as phosphate)，適應症為厭氣菌、鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌等，具有感染性菌株所引起的感染症。

這款藥品本身為第一線抗生素，屬於處方用藥，王德原表示，統計去年用量超過52萬瓶，在該成分、劑型、含量等許可證相同的藥品中，市占率為75%，因仍有同成分、同劑量、同劑型的其他許可證，且這家廠商的其他批號也仍流通中，不會有缺藥問題。

王德原說，已接獲3家醫院通報，本該為液體狀的注射劑，發現結晶體，推測可能是藥品品質出問題，故啟動回收，本次回收的批號為「2H3557」，要求廠商在本月28日前，回收這批效期到明年8月21日的藥品，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，預計回收5萬7471瓶。

「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，本身為注射劑型，主成分為clindamycin (as phosphate)。圖／食藥署提供
「南光」克力欣注射液150公絲／公撮，本身為注射劑型，主成分為clindamycin (as phosphate)。圖／食藥署提供

市占率 抗生素 食藥署

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