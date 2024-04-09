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鳳梨外銷國再＋1 即起台灣鳳梨可輸往紐西蘭

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，台紐雙方於今（9日）台紐經濟合作協定(ANZTEC) 食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會（SPS JMC）會議，簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，即日起我國鳳梨可輸往紐西蘭。記者古和純／攝影
農業部表示，台紐雙方於今（9日）台紐經濟合作協定(ANZTEC) 食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會（SPS JMC）會議，簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，即日起我國鳳梨可輸往紐西蘭。記者古和純／攝影

農業部表示，台紐雙方於今（9日）台紐經濟合作協定(ANZTEC) 食品安全檢驗，與動植物防疫檢疫措施聯合管理委員會（SPS JMC）會議，簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，即日起我國鳳梨可輸往紐西蘭

農業部說明，為拓展台灣鳳梨外銷市場，我國於2017年開始整備鳳梨鮮果實生產栽培、氣候、有害生物、採後處理流程及外銷實績等資料向紐西蘭申請市場檢疫准入，歷經近8年諮商努力並依紐方要求補充資料，終於成功促成輸出計畫的簽署。

農業部表示，依據計畫內容，輸紐鳳梨須採系統性管理措施，並於綠熟期採收，貨品生產、採收、處理、運輸流程均須保留紀錄可供追溯，且每年度輸出季前應辦理教育訓練。輸出鳳梨應去除冠芽，並於輸出檢疫時取樣600顆，確認貨物無罹染紐西蘭關切有害生物。

農業部強調，鳳梨為重要外銷旗艦果品，台灣鳳梨品種多樣，農民運用不同產區、品種及搭配產期調節技術，可周年生產。目前已可輸銷加拿大、日本、韓國、澳大利亞、香港、新加坡、馬來西亞、澳門、汶萊、阿拉伯聯合大公國、巴林、印尼、帛琉、關島、馬紹爾、荷蘭及俄羅斯等國家地區；紐西蘭開放我國鳳梨鮮果實輸入，將擴大台灣鳳梨外銷市場版圖。

農業部表示，為開拓紐西蘭市場，芒果自2021年開放以來，出口量值逐年翻倍成長，荔枝於去年議定新檢疫條件後，即於當年度成功首輸紐西蘭。

紐西蘭 農業部 鳳梨

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