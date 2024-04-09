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今明東北季風有風雨 周四到周日高壓迴流南部高溫36度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
周四到下周日天氣穩定，氣溫顯著回升，中南部恐32-36度，南台灣更要留意高溫。本報資料照片
周四到下周日天氣穩定，氣溫顯著回升，中南部恐32-36度，南台灣更要留意高溫。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今明受東北季風影響，氣溫下降；周四到下周日天氣穩定，中南部32-36度，南台灣要留意高溫

林孝儒指出，今隨東北季風南下，各平地晨間最低溫約16-22度，氣溫下降。迎風面北部及東部為陰或陰時多雲天氣，並有局部短暫陣雨，高溫約20-23度，低溫16-18度；背風面中南部多雲，時有陽光露臉，山區有短暫陣雨可能，高溫25-30度，低溫約20-23度。

明天東北季風逐漸減弱且華南雲系遠離，林孝儒指出，北、東部及中南部山區降雨更減緩，中南部天氣好轉，氣溫開始回升，各地低溫約17-24度，北東部高溫約22-25度，中南部高溫27-31度，愈往南日夜溫差愈大。

林孝儒指出，周四至下周日受高壓迴流影響，各地晴時多雲，迎風面東部恐有零星地形降雨，午後山區受熱力影響稍有短暫陣雨可能，但降雨影響不大。

氣溫則顯著回升，林孝儒指出，北部及東部高溫有機會達30-32度，中南部32-36度，南台灣要留意高溫預警。此外，背風側西半部，除擴散條件逐漸不佳，天氣晴朗穩定，午後容易受光化作用影響，臭氧濃度升高，空氣品質恐逐漸轉差。

低溫 高溫

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