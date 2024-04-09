小林紅麴再增3例 五旬男停用救回腎功能

小林製藥紅麴產品「非預期反應」通報再增三例，其中一名五十四歲男性自日本購入小林製藥紅麴錠保健食品，服用一年，最近定期健檢發現腎功能異常，所幸不再食用該產品之後，近期檢驗報告顯示，腎功能逐漸恢復。

截至昨天晚間，衛福部食藥署「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」共累計卅人通報，其中五人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品，長期服用，而吃出問題。

食藥署表示，昨天新增三例個案，其中案二十八為台北市五十五歲女性，食用騰勢股份有限公司「PowerHero納豆紅麴Q十膠囊」，服用一年七個月，左腎功能低下，二○二二年三月「腎絲球過濾率」（eGFR）為一○○至九○，二○二三年六至七月約為五○至六○，二○二四年一月為六十四。

案二十九為桃園市五十四歲男性，在二○二二年七月至二○二三年七月間食用「小林製藥紅麴錠」，同時期也合併服用治療血糖控制、預防腎臟病或心衰竭治療等的藥物「forxiga」。個案自訴，以往腎功能約七十至八十左右，二○二三年八月定期檢查結果，卻低於六○，不再繼續食用該產品，近期檢驗腎功能已逐漸恢復。

案三十為台南市七十一歲男性，食用騰勢股份有限公司「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」，食用時間待確認。個案去年三月十一日健康檢查「腎絲球過濾率」（eGFR）為七十三點四、總膽固醇過高，為此，食用約四十顆膠囊，但自覺效果不明顯，便停止食用，近期因頻尿、食欲不振、排便不順等症狀而就醫，三月十三日抽血發現eGFR剩七點多，醫師緊急安排就醫。

日本部分民眾服用小林製藥紅麴保健食品後出現腎臟問題，累計造成五人死亡。台灣二家公司輸入小林製藥紅麴原料，相關產品均已自主預防性下架，但迄今已經接獲卅例通報。

食藥署提醒，民眾通報時，務必提供產品批號效期及生理檢查結果，尤其腎功能變化資料，以助專家審查。