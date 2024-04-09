彈性育嬰假／父母心聲 如何長時間兼顧工作、育兒

我們需要的不是一個月可以改休五天這種小確幸，因為照顧孩子不是小確幸就能解決的。」在媒體業工作的劉先生表示，依照不同的工作類型，對於可休五天或休一個月的意願不同，對政府或部分員工而言是福利或小確幸，但照顧孩子至少是十幾年的事，「我比較在意，在這麼長的時間裡，如何兼顧工作和育兒。」

劉先生指出，以往在行銷公司需負責多個專案，即使有職務代班人，許多事情仍然得由專案負責人溝通、處理，尤其在執行專案期間，「要連休五天都有困難，何況休一個月。」但現在的工作多可由代班人處理，才能放心多休幾天假，協助剛生完、正在照顧孩子的妻子；他認為，休五天育嬰假對代理人而言，壓力與工作不如直接請休一個月吃重，「新政策在這部分算是比較方便的。」

不過劉先生直言，多數雙薪家庭不易於晚間六點就下班，許多托兒所或保母卻要求六點前得接小孩，「我得在努力工作的同時，還要擔心保母或托兒所不願意收留我的孩子」；且許多北部上班族跨縣市上班，若孩子臨時健康出狀況也來不及趕回去處理。他認為，與其討論五天育嬰假，不如督促企業自行開設育兒空間或聘請教保人員，提供友善照顧孩子的空間，才能減輕父母的負擔。

一位甫請完育嬰假的「三寶爸」李先生表示，彈性育嬰假會讓他從「想請」到「敢請」，因為育嬰假若請太久，勢必會對考績和升遷產生影響，改以周或日為單位申請，將減輕勞工壓力。他認為，愈來愈多研究指出，小孩在成長階段若有更多父親的陪伴，有益於智力和性格發展，且根據他的經驗，男性請育嬰假可體現工作平等，也能更理解照顧小孩的方式、體貼配偶。