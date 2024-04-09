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彈性育嬰假／婦團建議 薪資替代率 男性育嬰假關鍵
對於勞動部將試辦彈性育嬰假，婦女團體表示，薪資替代率、彈性請假等兩項改革應加速完善，也應加速修法推出「親職假」，共建男性更願意育嬰留停的友善環境。
婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，許多企業擔憂日請育嬰假可能造成人力調度的問題，每個產業別的情況確實相當不同，現行方案與試辦方案也應並行，國營企業如高鐵、銀行等員工在職務上的調動已是常態，月請或日請應該是沒問題。
但覃玉蓉認為，目前育嬰留停享有投保薪資八成的津貼補助，卻常見到高薪低報、以獎金替代給予薪資等不合法作為，導致八成投保薪資和實質薪資有段差距，如何讓實質薪資合乎法規，至關重要。
覃玉蓉指出，包括歐洲及鄰國南韓等國都在進行彈性育嬰假改革，國外的中小企業比率也不比台灣低，希望勞動部積極彙整國內外的做法供雇主參考；且提高薪資替代率更是父親願意請育嬰留停的關鍵，希望薪資替代率和彈性請假兩項改革可以完善。
托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴指出，托育政策催生聯盟呼籲修法新增的「親職假」和育嬰留職停薪，應共用六個月的津貼給付，以小時或日為單位請假下，給假總天數和薪資成本變化不大，希望育嬰留停可以延長到零至八歲。勞動部也應修法推出親職假，落實雙親育兒和性別平等。
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