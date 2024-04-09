彈性育嬰假／小確幸 難解少子化

台灣少子化問題嚴重，已是「國安危機」，許多專家早已提醒，建立更平等、平衡的職場環境，是「催生」的重要方式，勞動部才推出彈性育嬰假，希望藉此促使企業創造更友善的生養環境。看似想解決傳統男性員工憂心「育嬰假請太長」不利升遷等問題，但這種「小確幸」，卻不足以解決少子化危機，若無法釜底抽薪讓企業創造可兼顧工作與育兒的環境，少子化危機仍難解。

聯合國研究發現，日本、南韓、香港與台灣等「性別分工不對稱」的東亞國家，根深蒂固的觀念是由女性承擔家庭責任，造成女性無法兼顧工作與子女教養，是造成生育率低的主因。透過育嬰假的設計，將一定比率的家務工作平均分配給兩性，男性也分擔育兒工作，被認為可有效提高生育率。

即便以往曾有「職場男性育嬰歧視」的日本，政府近年都透過監督企業，強制男性放育嬰假。除了「棒子」，日本政府也提出父母雙方皆申請育嬰假時，育嬰假期限可延長的「蘿蔔」。相較之下，台灣僅是透過鬆綁育嬰假基本日數就想鼓勵男性請育嬰假，效果實在有限。

雖然台灣育嬰假補助的薪資替代率達八成，但投保薪資天花板為四萬五千八百元，請育嬰假者最多只能取得三萬六千六百四十元，如此補助對於高薪者實在是杯水車薪，更不容易吸引他們請育嬰假。

勞動部長許銘春面對立委質詢，只說「打開」投保天花板會連動勞保財務，須等勞保財務改善才可能思考，然而她回應立委提議親職假、長輩照顧假等建議時，卻是相同答案，難道台灣勞保財務若不改善，催生政策就遙遙無期嗎？

此外，勞動部提升企業參與試辦彈性育嬰假的誘因，是將試辦成果納入相關評選及表揚，但勞動部必須理解，要催生、創造友善職場，終究得創造改變企業文化的機會，讓企業主帶頭、鼓勵支持育兒家庭，且申請育嬰假時不會被刁難，才是關鍵。

其實從許銘春的報告便可看到，政府三年前將育嬰假門檻降低為卅日，雖大幅度提高男性請育嬰假的人數，台灣的生育率卻毫無起色。勞動部將無法大刀闊斧改革的原因推給財源有限，但若只是提高男性請育嬰假的數字，光是數字漂亮，對解決少子化國安危機又能有多少幫助？