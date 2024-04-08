比官網更優惠？盤點10大第三方機票訂購網站

機票去哪買才划算？

現在的你也覺得全身疲勞，想要出國放假調適自己的身心靈嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看2024第三方機票購買網站TOP10有哪些！



隨著國人連假、寒暑假期間選擇出國旅遊的人數大幅增加，旅客除了提早預訂機票，也有人會選擇不到航空公司官網購票，反而是挑選Skyscanner、Trip.com等第三方網站，或是搜尋與航空公司合作的旅行社線上網站，究竟網路討論度最高的線上平台有哪些呢？

image source:示意圖／pexels

No.10 燦星旅遊

燦星旅遊推出代訂機票方案，旅客只要到「機票」頁面選擇來回／單程／多航段，接著填寫出發地、目的地、出發區間、艙等及人數，按下開始搜尋後就能比較不同航空公司票價，不只可以按照省時、低價排序，也可以挑選轉機與否、轉機機場及航空公司。此外，燦星旅遊去年推出直飛泰國普吉島、日本四國高知，12月特別攜手虎航推出冬遊日本秋田，讓民眾免去舟車勞頓、深入當地進行文化與美食體驗。

網友對於燦星旅遊服務也表示，「縮短了在曼谷轉機的時間，中午出發，傍晚就能在普吉島海灘看夕陽囉」、「期待好久的燦星加虎航直飛秋田首航啟動，聲勢浩大」。

No.9 山富旅遊

山富旅遊同樣在官網提供國際機票、華信國內機票代訂服務，以國際機票為例，先選擇單程／來回／多航段，接著填入出發地、目的地、旅遊日期、大人孩童人數及艙等，最後可以選擇直飛、排除廉航與彈性日期，送出資料後不僅能按照價格、出發時間、轉機次數排序，下拉「航班詳情」也能進一步了解飛行時間與托運行李限制，非常方便。

日前臉書《布萊N機票達人》分享國泰航空香港買一送一、台北直飛奧克蘭來回26K機票消息，其中山富旅遊官網也有釋出票券，不少網友紛紛表示，「好想買」、「也太超值了」、「人生第一次去香港下禮拜飛」。

No.8 可樂旅遊

可樂旅遊在官網也祭出機票代訂方案，旅客進入官網後，不只能選擇單程、來回或A進B出，也能依照個人需求直接選擇廉價航空、有位低價，依序填好資訊後再按下搜尋，系統就會按照個人喜好匹配航班資訊。此外，可樂旅遊會幫用戶依票價高低、飛行時間整理表格，根據出發日期進行一週票價比較，幫助想省荷包的人找到CP值最高的機票。

有網友在Dcard詢問自由行該不該找旅行社，其他卡友分享，「個人之前帶家人去日本自由行，就是找旅行社代辦機+酒，跟其他自行訂房的經驗比較起來，旅行社代辦的優點是旅館品質都不錯，櫃檯也有中英文服務，長輩的感受也很好，省時省力的反面自然就會花一些服務費啦」。

No.7 Trip.com

說到第三方代辦機票網站，當然少不了「Trip.com」啦！Trip.com除了訂房以外也有提供訂機票服務，消費者點進該網站後，下拉選單選擇來回／單程／多座城市、人數、艙等、出發地和目的地，接著選擇旅遊時段，根據時間不同即時呈現「橘底」最低票價資訊，用戶參考後選擇時段，按下搜尋就能依照時間、價格排序，也能勾選直飛、免費托運行李、手提行李、學生票航班等進階選項。

Trip.com成為不少網友愛用購票網站平台，「遇到航班取消，他們也主動通知並幫忙免費更改航班」、「疫情後Trip.com蠻穩的，客服也幾乎秒回」、「不改期不退票不加購，不停飛不延誤，Trip.com還可以」、「用過好幾次，連轉機都很穩，沒啥問題，買多累積還會送免費機場貴賓室」。

No.6 Klook

如果想要購買旅遊行程，不少人會選擇使用Klook，但事實上Klook也有推出機票代買服務，官網首頁不僅有熱門路線提供給不知道要去哪個國家旅遊的人參考，也可以直接輸入目的地、出發和回程日期、乘客數量，搜尋後羅列各航空公司票價資訊、剩餘張數、飛行時間，若有偏好航空公司也能直接勾選，使用上淺顯易懂。

有網友曾分享自己使用Klook搜尋松山到成田機場機票，未料卻同步跳出桃園到成田機場機票，有其他人表示，「我覺得這搜尋引擎挺好的啊，算是聰明的搜尋方式。因為很多時候可能松山到羽田當天沒班機，或是票價很貴，這時候跳出桃園到成田的票價就提供消費者另一個選擇」、「機票平台都是這樣，會同時給出不一樣的讓你比較，有時還會出現時間拉很長需要轉機的行程，下訂時要再三確認才好」。

No.5 Skyscanner

現今有不少人會使用Google Flights和Skyscanner搭配比較機票價格，其中Skyscanner標榜「一鍵搜尋，數百萬個便宜航班輕鬆網羅」，使用者輸入出發地、目的地、日期、旅客和艙等後，可以進階勾選鄰近機場、直飛航班，篩選出來最優、最快和最便宜班次，網站也會搭配不同航空公司班機，找出對你來說最划算的時段與價位。

Skyscanner深受不少台灣人青睞，「一下單就訂到好時段又便宜的機票，真的很不錯！比長期配合的旅行社厲害」、「之前便宜的機票都是在這邊搜尋的，使用良好」。

No.4 KKday

KKday除了是遊客購買世界各國旅遊體驗的不二首選，近期也推出許多令人心動的優惠機票！相比其他線上網站搜羅不同航空公司的機票，KKday則是以台灣出發、搜尋目的地為主，例如日本東京、關西大阪、越南富國島等計劃機票，對於想要快閃出遊、近期出發想撿便宜的旅客來說非常實用。

KKday限時機票也引發網友回饋，「幸運搶到清倉機票，票價很優惠，附貼心的機上餐，還贈送地鐵券，方便兌換」、「意外發現有清倉機票，說走就走，內容包含飛機餐、來回行李，還贈送東京地鐵一日券，CP值真的很高」。

image source: 翻攝KKday官網

No.3 ezTraval易遊網

ezTravel易遊網提供消費者線上查詢國內外機票服務，填選單程、來回或多行程後，依序填寫出發地、目的地、時間及人數，最後可以加選航空公司偏好、艙等、直飛及比較7天最低價，送出搜尋後就能得出各家航空公司機票，右上角也能自由切換含稅價、未含稅價，也能點擊價格趨勢長條圖，觀看不同時間機票價位落點。

網友對於ezTravel也分享使用心得，「目前使用易遊網經驗幾次是覺得還ok」、「一共在易遊網買過四次機票，兩次長程兩次短程，沒遇到大問題，小問題打給客服也都有處理到好」、「蠻喜歡在這家訂的，點數折抵現金，無魚蝦也好」。

No.2 ezfly易飛網

不少人經常將ezfly易飛網與ezTravel易遊網搞混，不過兩家其實是不同網站唷！ezfly易飛網同樣也有提供訂機票服務，點選官網機票頁面，按照順序填入出發地、目的地、出發日、回程日、艙等及乘客，最後按下搜尋，就會跳出有位低價列表，按照對應時間提供適合搭乘的班機，還附上機票稅金可以比較。

去年有網友在PTT分享「易飛網峴港四日神秘機票」，原PO透露自己在疫情前就有聽聞易飛網販售神秘機票產品，恰巧發現3月1日出發、3月5日返回的虎航航班不含稅1999元、含稅3499元，引發其他網友熱烈討論，「太便宜...」、「這張票當時有看到，想說開學時間沒那麼多，後來發現不對，我只有一二有課...」。

No.1 雄獅旅遊

雄獅旅遊近年在網路上討論熱烈，在官網「國際機票」搜尋頁面，用戶可以按照自己想去的國家填上出發地、目的地，以及去程、回程日期、人數、艙等和指定航空公司，找到最省時、最低價的航班，點擊航班資訊也可以查看完整機型、行李件數、航程時間與剩餘票數。

日前長榮航空宣佈與雄獅旅遊合作推出會員專屬行程，還有阿聯酋航空頭等艙、商務艙尊榮禮遇，在網路上也受到網友好評。網友也分享雄獅機票購買經驗，「雄獅價格就跟航空公司或景點官網上的價格一樣，想說請他們買，我就不用到處刷卡了，只需要刷一筆」、「有時候便宜艙等只給旅行社賣」、「搭著雄獅包機的星宇航空飛到關島，才3.5個小時就到美國了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月03日至2024年04月02日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『第三方機票訂購網站』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。