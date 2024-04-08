54歲男日本買小林製藥紅麴錠 服用1年腎功能有異

日本小林製藥紅麴案持續，衛福部今天公布新增3例非預期反應通報案件，其中1名54歲男性自日本購入小林製藥紅麴錠，服用1年，定期健檢發現腎功能有異；目前累計共30例通報。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累計5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

衛生福利部食品藥物管理署最新統計，在「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至今天下午累計30人通報，其中5人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品。

根據食藥署資料，今天新增3名通報個案，其中1人自行從日本購入小林製藥紅麴錠，這名54歲男性住桃園市，民國111年7月至112年7月間食用小林製藥相關食品。過去腎功能約為7至80，112年8月定期檢查發現腎功能低於60，112年7月後無繼續食用，近期檢驗腎功能恢復。

其他新增的非預期反應通報個案是1名55歲女性，服用「PowerHero 納豆紅麴Q10膠囊」約1年7個月，出現左腎功能低下，111年3月估算的腎絲球過濾率（eGFR）為90至100，112年6至7月eGFR約為50至60，113年1月eGFR為64。

還有1名服用「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」的71歲男性，去年3月11日健康檢查eGFR為73.4，總膽固醇過高，經建議可吃紅麴降膽固醇，食用約40顆後效果不明顯便停止食用。近期因頻尿、食欲不振、排便不順而就醫，抽血發現eGFR剩7左右，醫生緊急通知安排就醫處理。

通報個案經專家會議評估，食用產品與非預期反應是否具正相關，食藥署副署長林金富日前接受媒體電訪時說明，預計最快這週舉行專家會議，提醒通報民眾提供產品批號、效期，及生理檢查結果，尤其腎功能變化資料，可以協助專家審查。