屏東午仔魚檢出「還原型孔雀綠」 漁業署：列必檢戶

衛福部食藥署今公布「113年1-2月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，屏東縣協春水產有限公司的午仔魚，經檢出0.0024ppm的「還原型孔雀綠」，依規定不得檢出，已由屏東縣政府裁處6萬元。農業部漁業署指出，屏東縣所轄養殖的午仔魚已納入高風險監測魚種，該養殖場也已列必檢戶。

今日食藥署發布「113年1-2月禽畜水產品動物用藥監測」，總抽驗692件，水產品抽驗124件，其中屏東縣養殖午仔魚檢出動物用藥殘留1件，總合格率99.9%。

漁業署表示，漁業署接獲三部會署食安窗口通報，即函請屏東縣政府追溯來源養殖場，並請依「動物用藥品管理法」核處，屏東縣政府已裁處6萬元罰鍰，並將該養殖場列為必檢戶。

漁業署指出，已請午仔魚產量占9成的屏東縣政府強化源頭管理工作，將所轄養殖午仔魚納入高風險監測魚種，針對養殖端及魚市場加強抽樣檢驗；其次將與防檢署共同合作，加強用藥稽查與輔導漁民正確用藥。