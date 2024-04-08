11歲童同時感染A型B型流感高燒 醫師籲戴口罩勤洗手

11歲男童因高燒2天到醫院就診，醫師篩檢發現，男童罹患A型及B型流感；彰秀醫師黃士倫說，今年不同流感病毒交互感染，民眾感覺感冒怎麼都治不好，籲戴口罩、勤洗手防範。

1名11歲男童因出現發高燒、喉嚨痛及肌肉酸痛等症狀，日前前往彰化秀傳醫院就醫，接受篩檢時發現不是A型流感，也不是B型流感，但男童一直未退燒，隔天醫師幫男童進行定量流感檢測，驗出了A型流感及B型流感，使用抗病毒藥物幫男童治療。

彰化秀傳醫院急診醫學部兒科主治醫師黃士倫今天接受中央社記者電訪時說，男童高燒2天，又因出現喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等症狀，才到醫院看診，由於男童去年沒有接種流感疫苗，他因此建議男童住院，用抗病毒藥物治療。

黃士倫指出，今年流感以A型流感為主，最近開始出現同時感染2種流感病毒的患者，研判是小朋友上課的教室或成人工作場所，有人罹患A型流感，也有人罹患B型流感，當患者抵抗力較弱時，可能就會同時被2種病毒感染。

黃士倫說，也有病患感染其中1種流感病毒後，原本已接近痊癒，卻又感染另一種流感病毒，讓感冒時間變長，臨床上除了開藥物治療症狀外，只能提醒民眾戴口罩、勤洗手，維持良好衛生習慣，才能減少被病毒感染機會。