這題95%都答錯！熟齡族「防金融剝削」過關不到2成

金融詐騙很可怕，金融剝削更要防！第一金人壽推出65歲以上大人限定「樂齡大挑戰—尋找金融高材生」網路闖關活動，不少民眾體驗後大呼：「長知識了！」也有年輕人狂推家族長輩體驗，鞏固家人的「金融安全體質」。挑戰結果發現，6題全對者僅占17.5%，甚至有95%熟齡族被「投保到不適合自己的保單該如何處理」的魔王題打倒，可見民眾「金融剝削」防範能力仍不足。

「大哥，我這邊有一檔績效更好的商品，你幫我在這邊簽個名就好了」、「現在的保單都要更新，舊的已經不適用了」……，退休族經常耳聞「金融詐騙」事件，但是對於「金融剝削」仍一知半解，第一金人壽解釋，參考美國「消費者金融保護局」（Consumer Financial Protection Bureau, CFPB）的樂齡聰明理財指引，所謂「金融剝削」，是指照護者、受託人或其他個人透過詐欺、非法、未經授權或不當行為剝奪他人之利益、資源及財產，以獲取個人收益。可怕的是，眾多「金融剝削」案例中，加害人反而是身邊信任的人，例如認識多年的理專或甚至親友等。

值得慶幸的是，65歲以上民眾對於自身財務保障都有基本的掌握，比如知道不應該簽好空白申請書交給理專、業務員或親友，也不能把存摺印章交給他人保管，並認知到保單解舊換新時，如新保單為投資型商品，應優先評估保單性質是否適合自己、可能會有哪些風險，以及既有保單解約會不會有解約費用等，而非只考量新保單之投資報酬率。

該注意的都注意了，但投保後才發現保單不適合自己，該怎麼處理？這一題不僅95%樂齡者答錯，65歲以下族群答錯率也將近五成。第一金人壽呼籲，拿到保單後應盡速詳閱保單內容與條款，若發現保單不適合，可以在簽收保單後的隔日起算10天契約撤銷期間內，向保險公司提出撤銷契約，即可退回全部保費，如果超過契約撤銷期間後始辦理解約，就會產生解約費用。這邊需特別提醒的是，銷售過程中如有被不當話術誤導或有告知不全等情形，民眾除了可以向保險公司申訴，也可以找消保官或金融評議中心申訴，透過正當管道爭取自身權益。

金融保險需注意的眉角多，在本次「樂齡大挑戰」全部答對的「金融高材生」占比僅17.5%，許多受訪者都認為這項測驗有助釐清觀念，讓民眾知道如何提防金融剝削與詐騙，在購買金融商品時會對業務員的話術有更高的敏感度。參加者紛紛表示：「這活動很有意義」、「自我保護是最好的第一道防線」。本活動除了分享知識，也有抽好康，得獎名單已公布於活動網頁上。

守護樂齡金融安全，須從日常做起。第一金人壽向來重視保戶權益，除了提供樂齡保戶專線、友善櫃台預約等樂齡專屬服務，自2023年度起，更與「信義區石頭湯」社區整合照顧服務中心合作，舉辦樂齡金融保險宣導講座，透過金融詐騙與金融剝削之案例分享，提升樂齡族群金融知識，幫民眾築起穩健的金融防護網。

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