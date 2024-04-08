快訊

中職／安芝儇為吉祥物正名跳葉保弟應援曲 網：還是叫雞柳條

花蓮強震酒廠酒瓶震碎 30年紹興酒甕毀損損失慘重

夾鏈袋保鮮袋可重複使用嗎？ 品牌大廠提醒留意一重點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵多客家創作 立委牛煦庭：預算增加 製播率也要提高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭指出，公視及客傳會預算逐年增加，其製播率也應提高。圖／截自國會頻道
國民黨立委牛煦庭指出，公視及客傳會預算逐年增加，其製播率也應提高。圖／截自國會頻道

為優化客家內容產業，客委會與多元影視合作開發，促進客家主流化，立委牛煦庭指出，客委會歷年來捐助公共電視及客傳會經費逐年增加，但自製節目比率及新首播比率卻略低，要求客委會應積極鼓勵客家族群創作，提高自製率及新首播率。

客委會主委楊長鎮今赴立法院內政委員會進行業務報告，並備質詢。牛煦庭質詢時指出，推廣客家文化時，媒體渠道很重要，客委會基於公共性不干涉公視製作，除歷年捐助經費外，也沒公視在討論支應經費的諮詢會有官方代表，但認為客委會站在推廣客家文化角度仍應扮演相關角色。

牛煦庭表示，根據客委會歷年來委託辦理或捐助贈公視及客傳會經費支預、決算表指出，110年公視及客傳會預算總數為5億9萬3500元、決算總數6億1萬8680元；111年公視及客傳會預算總數為6億3500元、決算總數6億3500元；112年公視及客傳會預算總數為8億3萬8500元、決算總數6億1萬100元，預算逐年增加。

牛煦庭進一步指出，近年公共媒體製播節目「新首播比率」，公視2017年自製率43.28%、2018年44.44％、2019年43％、2020年43％、2021年44％、2022年41％；客家台2017年26％、2018年24.12％、2019年24％、2020年24％、2021年22％、2022年22％；另外，原民台新首播比率為23至24％。

牛煦庭表示，預算逐漸增加，對客家文化的推廣是好事，但執行率有落差，客委會需加強檢討，另捐助過程中，客委會為出資單位，諮詢會上沒有官方代表是為尊重公視主體性，這點可以接受，但根據預算中心資料顯示，製播節目部分，客家電視台製播率略低。

牛煦庭說，客委會稱自製率略低是將量能放在新創節目，但新創節目比率也沒有很高，既然預算逐年增加，盼也能提高製播率，應積極客家族群創作，讓製播率至少達到50％，另外未來也應公開客家電視台經費預算。

楊長鎮回覆，根據112年統計的自製率已達到70％，過去因將新聞節目納入，計算新聞節目後，自製率就提高了；製播率部分，客委會與客家電視台、文化部、台南市政府共同製作「星空下的黑潮島嶼」，是一部描繪228時期的綠島醫師故事，預計今年第4季播出。

另外，也將持續辦理「客家多元影視傳播內容製作補助」，獎助高收視率及高知名度的商業主流媒體頻道製播客語文化影視內容，增加媒體能見度，如「愛的榮耀」、「第一次遇見花香的那刻-第2季」等。

公視 客委會 客家文化

延伸閱讀

【重磅快評】民進黨葉公好龍，官員喜獲說謊權利

林志潔稱藐視國會罪仍要確保「說謊的權力」 藍委回擊

立院恐嚇又一樁！藍委牛煦庭收「林右昌」炸彈信內容曝：沒有開玩笑

王定宇稱陸要我海巡赴陸受審 管碧玲：諸多描述不盡精確

相關新聞

家有小孩注意！ 腸病毒門診數近10年同期最高

近期全國腸病毒就診人次有上升趨勢，預計端午節前進入高峰期，高雄市衛生局8日於鳳山區忠孝國小附設幼兒園辦理「終結腸病毒，洗...

彈性育嬰假5月起擬試辦 婦團指改革2關鍵

勞動部預計今年5月起至12月底試辦彈性育嬰假，即勞工以5天或7天來請育嬰留停，單日也可申請。婦女團體表示，薪資替代率、彈...

食藥署：屏東國產午仔魚檢出致癌物「還原型孔雀綠」

國產午仔魚又被驗出致癌風險物質，衛福部食藥署今天公布，屏東縣的協春水產有限公司的午仔魚，檢出0.0024ppm的「還原型...

北榮團隊至加勒比海友邦醫療援助 跨國合作獲肯定

台北榮總醫療團隊日前前往東加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯，在為期10天的小安地列斯醫療協助團中，參與任務編組，跨國合作...

捷運環狀線局部營運遭怨班距過長 首推直達車創舉

捷運環狀線板橋站以北路段班距過長引發民怨。捷運公司說，這段沒有讓列車折轉區域，因此所需時間是2倍，今天上午已加派2班板橋...

長者第2劑XBB疫苗9日開打 北市聯醫接種送禮券

疾管署宣布，為提升高風險族群免疫保護力，65歲以上長者9日起可打第2劑XBB疫苗。台北市衛生局表示，市立聯醫不僅提供免收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。