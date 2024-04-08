鼓勵多客家創作 立委牛煦庭：預算增加 製播率也要提高

為優化客家內容產業，客委會與多元影視合作開發，促進客家主流化，立委牛煦庭指出，客委會歷年來捐助公共電視及客傳會經費逐年增加，但自製節目比率及新首播比率卻略低，要求客委會應積極鼓勵客家族群創作，提高自製率及新首播率。

客委會主委楊長鎮今赴立法院內政委員會進行業務報告，並備質詢。牛煦庭質詢時指出，推廣客家文化時，媒體渠道很重要，客委會基於公共性不干涉公視製作，除歷年捐助經費外，也沒公視在討論支應經費的諮詢會有官方代表，但認為客委會站在推廣客家文化角度仍應扮演相關角色。

牛煦庭表示，根據客委會歷年來委託辦理或捐助贈公視及客傳會經費支預、決算表指出，110年公視及客傳會預算總數為5億9萬3500元、決算總數6億1萬8680元；111年公視及客傳會預算總數為6億3500元、決算總數6億3500元；112年公視及客傳會預算總數為8億3萬8500元、決算總數6億1萬100元，預算逐年增加。

牛煦庭進一步指出，近年公共媒體製播節目「新首播比率」，公視2017年自製率43.28%、2018年44.44％、2019年43％、2020年43％、2021年44％、2022年41％；客家台2017年26％、2018年24.12％、2019年24％、2020年24％、2021年22％、2022年22％；另外，原民台新首播比率為23至24％。

牛煦庭表示，預算逐漸增加，對客家文化的推廣是好事，但執行率有落差，客委會需加強檢討，另捐助過程中，客委會為出資單位，諮詢會上沒有官方代表是為尊重公視主體性，這點可以接受，但根據預算中心資料顯示，製播節目部分，客家電視台製播率略低。

牛煦庭說，客委會稱自製率略低是將量能放在新創節目，但新創節目比率也沒有很高，既然預算逐年增加，盼也能提高製播率，應積極客家族群創作，讓製播率至少達到50％，另外未來也應公開客家電視台經費預算。

楊長鎮回覆，根據112年統計的自製率已達到70％，過去因將新聞節目納入，計算新聞節目後，自製率就提高了；製播率部分，客委會與客家電視台、文化部、台南市政府共同製作「星空下的黑潮島嶼」，是一部描繪228時期的綠島醫師故事，預計今年第4季播出。

另外，也將持續辦理「客家多元影視傳播內容製作補助」，獎助高收視率及高知名度的商業主流媒體頻道製播客語文化影視內容，增加媒體能見度，如「愛的榮耀」、「第一次遇見花香的那刻-第2季」等。