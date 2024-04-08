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《深山專訪林慶台3-2》螢火蟲、蛙鳴與蓪草林慶台手建生態池

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者林意玲、簡嘉佑新竹縣五峰鄉專訪】池水中聳立著藝術感濃厚的木雕，週圍鮮花繽紛、石牆豎立，更復育著新竹縣曾有的特產「蓪草」，成為花園部落的世外桃源！

林慶台牧師今年2月甫到新竹縣五峰鄉深山裡的花園部落擔任梅后蔓教會的牧師，一身挑起「生態池」的搭建工作。林慶台表示，希望生態池能成為凝聚社區的景點。

採訪團隊抵達時，那位生態池中，帶著破舊的鴨舌帽、指甲上沾滿泥漿、足蹬與雨鞋的工人，實在看不出來就是昔日亮眼的電影明星林慶台。

芳草鮮美、落英繽紛

「蓪草」在日治時期曾是僅次於茶、糖與樟腦的產業，用來製作紙張或手工藝品，尤其產地新竹也蓬勃發展，但在塑膠與石化工業興起後，蓪草就逐漸沒落。林慶台妻子宋月娥指出，蓪草莖的中間有著柱狀的白色髓心，就是過去的「保麗龍」，可以用來緩衝撞擊，是非常環保的建材。

林慶台也介紹生態池一旁的植物「木」說，蛇木具有保護功能，是非常好的材質，上面的嫩莖也可以吃；五、六月還會有螢火蟲的亮光與青蛙的鳴聲，點綴生態池的夜晚。

誤打誤撞成師傅

林慶台指出，新竹縣五峰鄉花園部落生態池的案子其實在去年9月就已經通過，當他去年底到部落時，就想說自己也會木雕、工程等技術，就想說可以當義工幫忙，覺得總有一天就會有師傅來接替生態池的工作。

「但後來才發現當地根本沒有師傅，我想說沒有辦法，已經參與了，就參與到底吧！」林慶台表示，「雖然有居民來幫忙，但大多數的東西還是要自己動手，連石頭都是我一一去找、去搬過來的耶。」

一天一千元的見證

他表示，上帝用這個方法讓他來這裡，完成生態池的工作，當地居民也會知道牧師是這樣親手工作，就算部落沒有人，也是有這個實力可以做生態池，進一步成為凝聚部落社區的地方。

林慶台也坦言，生態池作業一天才只有一千元的錢，不容易找到人，還是有做的很累的時候，但還是一天一天做到，現在已經進入收尾階段（兩周後要驗收工程），「甚至測量都是有眼睛去做，都非常的剛剛好，真的是一大見證」。


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新竹縣五峰鄉深山裡的花園部落生態池，是由牧師林慶台一磚一瓦慢慢搭建起來。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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