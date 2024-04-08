鼓勵青年從農 農業部祭72萬農業經營準備金

為穩定新進農民生活，農業部自2020年下半年起推動「青年農民農業經營準備金」方案，針對年齡18歲至45歲從農未滿2年的新進農民，符合資格者最高給予2年72萬元之農業經營準備金，2024年上半年開放申請期間自4月15日起至5月3日止。

農業部表示，自2017年以10年內培育3萬名新農民為目標，截至2023年底已累積培育達2萬1555人，其中透過推動農業經營準備金，使年輕人安心的投入農業經營，期盼透過新進農民投入產業經營，促進農村人口活化。

農業部說明，新進農民申請並經審查符合資格條件後，將給予最高2年合計36萬或72萬元的農業經營準備金，按月給付1.5萬或3萬元，2020年至2023年下半年申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金，目前已有666位新進農民納入輔導。

農業部指出，農業經營準備金方案歡迎農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術的新進農民參與，以協助青年農民在農業領域穩健發展，今年申請期間自4月15日起至5月3日止。