上班、運動、渡假休閒一站購足！「ILEYED伊蕾序語」南港中信店超好逛！

廣受女性朋友喜愛的時尚品牌「ILEYED伊蕾序語」，現在可以在南港中信店一站購足啦！「ILEYED伊蕾序語」南港中信店結合旗下3大品牌，不管妳是優雅輕奢風、酷靚率性風，摩登俐落上班Look或是運動舒適感……，都可以到實體店自在地試穿搭配，透過衣著選品展現個人風格，映射出自信風采！衣櫃換季，一站搞定！

時尚品牌「ILEYED伊蕾序語」南港中信店，提供一站購足、自在試穿的便利服務。 圖／ILEYED伊蕾序語提供

生活需要一點美好火花！「ILEYED伊蕾序語」以優雅時尚美學，打造氣質穿搭公式，透過「ILEY伊蕾」、「OUWEY歐薇」、「元動力」3大品牌，提供引領潮流的時尚選品、少女心噴發的潮流穿搭，以及為新時代女性量身打造的健身衣著，讓女性不管什麼時候，都能打扮得更得體，並將看得見、摸得到的精緻感融入生活，如同「序語」點綴每個故事的開頭，穿上自己喜歡的衣服，也能為日常點綴更多靈感與悸動。

「ILEYED伊蕾序語」南港中信店集合旗下3大品牌一站購足，滿足各式場合、不同風格的穿搭需求。 圖／ILEYED伊蕾序語提供

伊蕾2024春夏新品：仙境之都加持女神魅力

伊蕾2024春夏服飾以「仙境之都」為主軸，運用柔和的粉彩冰淇淋色系，穿出獨特的浪漫情懷，優雅大器且蘊含甜蜜因子，如棉花糖般溫柔平撫妳今天的心情，加上精緻的細節設計、輕透飄逸感與復古交織，讓妳保有時尚摩登感的同時，更自帶仙氣，把城市、職場都化為妳的仙境，在上下班之間營造輕盈舒適的氛圍。伊蕾更推出與鎮瀾宮聯名系列，不管妳想要富貴吉祥好運連連，還是財庫入袋神力無邊，都能穿上它來加持妳的女神魅力！

2024伊蕾春夏新品—仙境之都，精緻的細節設計、輕透飄逸感與復古交織，讓妳保有時尚摩登感的同時，更自帶仙氣。 圖／ILEYED伊蕾序語提供

2024伊蕾春夏新品—熱情的佛朗明哥。穿搭以紅色調主、搭配白色或金黃色，小碎花散發出很Chill、自然的氣質，適合旅行穿著。 圖／ILEYED伊蕾序語提供

歐薇2024春夏新品：街頭混搭、田園休閒隨心搭配

歐薇2024春夏服飾以「秘密花園」、「城市漫遊」、「重塑性感」、「牧場初夏」為主軸，無論妳想透過輕鬆感性又不失正式的混搭都會街頭風格，展現個性格調，或是想要微露性感大顯背殺魔力，或致敬電影《沙丘》、緊跟韓團BlackPink帶起的破舊風牛仔潮流，都能滿分駕馭，歐薇懂妳，而妳懂穿！還有適合夏天的休閒渡假Look，帶妳逃離都會、回歸自然，擁抱自由而不拘束的美感。

2024歐薇春夏新品—秘密花園，展現都會輕旅風。 圖／ILEYED伊蕾序語提供

元動力2024春夏新品：經典不敗、舒適決勝

元動力2024春夏新品以「運動古典化」為主軸，藉著經典網球風格、低調溫潤的中性色彩，極短與極長、寬鬆與合身的碰撞，創造嶄新多元的運動風貌，讓妳運動時也能穿出時髦態度，把基本款穿出高級感，是2024最該投資一套的時尚夯品！

元動力2024春夏新品—運動古典化，經典網球風格、低調溫潤的中性色彩，極短與極長、寬鬆與合身的碰撞，創造嶄新多元的運動風貌。 圖／ILEYED伊蕾序語提供

針對瑜珈、皮拉提斯等女性化運動，元動力也推出「極塑體雕」、「無尺碼蜜桃絨感」兩大系列，皆擁有正牌萊卡認證，材質吸濕透氣不悶熱，為運動時光帶來絕佳的舒適感。「極塑體雕」系列柔韌貼合，一穿到位，面料本身具有高回彈力和緊實度，可以把小肉肉藏好藏滿，達到令人驚豔優化身型的效果，而且好穿好脫不費力，讓妳越穿越自信。

圖／ILEYED伊蕾序語提供

「無尺碼蜜桃絨感」系列觸感舒膚又輕盈，超高延展性猶如麻糬，輕輕一拉就能撐開，友善各種尺碼和身形，適合低強度運動或是當作日常內搭褲，實穿舒適好活動，為妳的運動穿搭增添柔美浪漫的個人特色，更亮眼吸睛！

圖／ILEYED伊蕾序語提供

春天到了，心情也該換季！「ILEYED伊蕾序語」南港中信全新概念店帶妳預覽今年的流行風格，三大品牌完整系列一次公開！讓妳在舒適優雅的空間裡，巧妙搭配出百變造型，以精緻、細節感滿滿的單品，襯托出妳的好品味，為生活注入打造毫不費力的ILEY感！

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伊蕾序語南港中信店：

台北市南港區經貿二路186-1號 (C棟1樓13.14.15櫃位)