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何美、帥模詮釋MERRELL新款機能防水鞋 10種配色怎麼挑都有型！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
何美受到MERRELL邀請和帥模各務孝太等人一同演繹新款Moab Speed 2鞋。圖／MERRELL提供
何美受到MERRELL邀請和帥模各務孝太等人一同演繹新款Moab Speed 2鞋。圖／MERRELL提供

從外景節目主持人跨界至歌手身份的何美日前跟美籍男友求婚成功，讓眾人都獻上祝福。而向來給人活潑且俏皮的她亦受到MERRELL邀請和帥模各務孝太一同演繹新款Moab Speed 2鞋，不僅防水，多達10種配色，包含沙色與奶茶色、以及蜜桃橘和苔蘚綠等，完全顛覆了機能鞋款的印象。

戶外休閒鞋履品牌MERRELL以熱銷設計為基礎，推出第二代進化版Moab Speed 2鞋，保留GORE-TEX®襪套式防水結構，還採用泡沫含量增加30%的FloatPro™ 羽量級中底、內嵌獨家 FlexPlate™ 防護片，提供輕盈的同時，更讓支撐與穩定性更提升。不僅如此，讓人眼睛一亮的是還推出了多款新配色，像是尚好搭的灰色、搶眼紫色等，皆同步推出中筒和低筒選擇。透過女星何美和帥模各務孝太一同詮釋，讓機能鞋款也能搭出潮流感，使人耳目一新。

MERRELL新款Moab Speed 2鞋，不僅防水，多達10種配色。圖／MERRELL提供
MERRELL新款Moab Speed 2鞋，不僅防水，多達10種配色。圖／MERRELL提供

而在台成長快速的專業運動鞋品牌HOKA繼台北東區專賣店之後，插旗新竹巨城與進駐台北新光南西三館兩大百貨，以不同產品線來面對消費者。其中新竹遠東巨城是品牌首家跨出台北地區的全新品牌專賣店，提供包含跑步、越野、登山、潮流休閒等完整產品線，而且還搶先全台首發最新Skyward X緩震科技跑鞋來慶祝新店開幕。而新光南西三館據點則打造第一家以休閒穿搭為主的品牌專櫃，並於開幕時首發與夜光同行的「Stealth/Tech Collection」都會潮流穿搭系列產品。HOKA希望透過不同定位的品牌專門通路，提供更完整的產品體驗與客製化服務。

何美演繹青苔淺綠色Moab Speed 2鞋，4,280元。圖／MERRELL提供
何美演繹青苔淺綠色Moab Speed 2鞋，4,280元。圖／MERRELL提供

帥模各務孝太演繹中筒Moab Speed 2鞋5,980元。圖／MERRELL提供
帥模各務孝太演繹中筒Moab Speed 2鞋5,980元。圖／MERRELL提供

HOKA新光南西三館據點則打造第一家以休閒穿搭為主的品牌專櫃。圖／HOKA提供
HOKA新光南西三館據點則打造第一家以休閒穿搭為主的品牌專櫃。圖／HOKA提供

HOKA新竹遠東巨城是品牌首家跨出台北地區的全新品牌專賣店，提供包含跑步、越野、登山、潮流休閒等完整產品線。圖／HOKA提供
HOKA新竹遠東巨城是品牌首家跨出台北地區的全新品牌專賣店，提供包含跑步、越野、登山、潮流休閒等完整產品線。圖／HOKA提供

HOKA Stealth/Tech Collection Bondi 8鞋。圖／HOKA提供
HOKA Stealth/Tech Collection Bondi 8鞋。圖／HOKA提供

品牌 巨城 新竹

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