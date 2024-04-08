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健康你我他／避吃刺激性食物 不染燙顧好髮質

聯合報／ 文／郎英（中市南區）
多攝取蛋白質，可刺激頭髮生長素的豆腐和雞蛋。圖／郎英提供
多攝取蛋白質，可刺激頭髮生長素的豆腐和雞蛋。圖／郎英提供

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每次洗頭梳頭，地上和梳子總是留下大撮落髮，曾經用過朋友介紹的護髮產品，但效果不彰，後來找到癥結原因，我的掉髮問題主要是「不良習慣」造成「毛囊毛髮受損」。

「秀髮是女人的第二張臉」，年輕時不惜花大把鈔票和時間，包括波浪燙、芭比捲、扎馬尾、束高髻，變來變去就為能幫顏值多加幾分。但上年紀後，髮質嚴重受損，還出現摩西分海，所以棄長髮剪了短髮，雖不再燙來捲去，但卻因看不慣斑駁白髮，染髮反倒成了日常。

殊不知染、燙、拉、扯，正是造成頭髮稀疏掉落的頭號凶手，甚至還會導致毛囊發炎，因此現在清湯掛麵，「自然就是美」，少了燙料染劑外力摧殘，平時多按摩頭皮穴道，終讓毛囊得以長出健康頭髮。

除了改掉不良整髮習慣，不良生活習慣也得改正。譬如，容易引發毛囊炎的刺激性食物少吃，辛辣的、加工的、過鹹過甜過油的…，多攝取富含營養素的蔬果，能滋養髮質富含Omega-3脂肪酸的魚類和核桃，提供蛋白質刺激頭髮生長素的豆腐和雞蛋。

選對食物，就能強化髮質避免掉髮。在清潔方面，用溫水及溫和性洗髮精洗頭，切忌水溫過熱或用力過度。再者就是睡眠充足，熬夜和壓力都會造成休止期落髮，所以為了身體毛髮健康，紓解壓力、規律生活和適度運動都很重要。

掉髮 生活習慣 頭髮

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