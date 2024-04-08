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王品初瓦、嚮辣食物中毒 增為22例

聯合報／ 記者洪子凱林海／台北報導
北市衛生局日前稽查「初瓦」，發現廚餘區、油炸機、烤台、洗滌區等處不潔，勒令停業改善。圖／台北市衛生局提供
北市衛生局日前稽查「初瓦」，發現廚餘區、油炸機、烤台、洗滌區等處不潔，勒令停業改善。圖／台北市衛生局提供

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食安連環爆，王品集團旗下「初瓦」、「嚮辣」位於西門分店的兩間餐廳，六日晚上遭爆七人食物中毒，北市衛生局昨天更新，增加到廿二例，由於兩間店屬於同一棟樓，王品除了致歉外，也懷疑可能是大樓供水出現問題，衛生局已要求該兩間分店勒令停業，對環境、工作人員手部檢體採檢外，也採集大樓水源，釐清是否遭汙染。

王品集團旗下「初瓦」、「嚮辣」兩間餐廳前天爆出疑似食物中毒情形，台北市衛生局食品管理科長林冠蓁表示，醫院通報衛生局食物中毒事件後，隨即前往稽查，查到環境不潔、食材分裝未標示日期等缺失，已限期今天前改善。

截至昨天早上，不適就醫增加到廿二人，經過醫療後都已經返家休養，但因二家餐廳通報就醫人數已超過六人停業標準，衛生局於前晚勒令二家餐廳停業，需提出改善措施並經衛生局複查合格且審查通過始准復業。

林冠蓁表示，一般食物中毒可能是單一店家通報，這兩家分店同屬一棟大樓，兩家店又都有個案出現，研判可能有共同原因，目前針對該大樓水質進行採檢，不排除是水源問題。

對於消費者用餐後不適，王品除了致歉外，也認為可能是大樓供水出現問題。王品昨發表聲明指出，大樓方表示水質不穩定，決定暫停供水，而恢復供水之後，集團接獲門店反映水質有異，將水管內的水流放超過廿分鐘，並在第一時間執行門店全店清潔、消毒程序。

王品表示，由於同棟大樓住戶在飲水後，也出現類似症狀，衛生局與集團食安部門初步懷疑，是大樓公共水管發生問題，因此二度進行餐廳環境清消，並要求大樓清洗水塔及公共管線，同時採集大樓水塔檢體送驗，希望盡快查明原因。

衛生局 食物中毒 餐廳

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