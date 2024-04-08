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讀者4月號 分享好人發財之道

聯合報／ 台北訊

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大家都想發財做個富有的人，4月號《讀者》雜誌「一個好人如何才能發家致富」告訴讀者，要發財首先不貪財，再者對錢財有規畫，錢財到手馬上拿來擴大生產，而不是拿來享受生活。二是不迷信，只相信自己的勤勞和汗水。三是看重聲譽。務實、誠懇、樸實的處事風格才能成功。

「技術就在那裡」探討技術如何改變人類社會，作者甚至認為技術會進化的，技術不僅被人類需求或天才創造推動，還是自我推動的。正如生物進化一樣，每次技術突破都孕育新技術突破，技術進步是一個自組織和正反饋的過程。

「遇見大自然的溫情」敘說大陸生態保育攝影師奚志農的真實故事。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2023年合訂本優惠預購中，諮詢電話（02）27028599。

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