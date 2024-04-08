皮卡丘男身障洗腎 吹口琴享受生命

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新北61歲小兒麻痺男子張銘坤每周3次到醫院洗腎，1周3天還固定在板橋車站連通道口表演口琴，他說，自己是登記制受惠者，之前審查制被刷掉，認為他吸客力不足，但他用感情演出，街頭藝人身分讓他可走出家門擁抱人群，雖1天打賞從幾十元到數千元不等，但重點在「享受生命」。

新北街頭藝人臥虎藏龍，新北市府副秘書長柯慶忠擔任中和區長時，向一名清潔隊員學薩克斯風，之後精進，成為有街頭藝人證照的公僕，還常參與公益演出。

張銘坤自幼小麻痺，患糖尿病洗腎12年，左眼也因此失明，一人在土城租屋生活。張銘坤曾賣彩券維生，因常收到假鈔或受騙，愈賣愈虧，讓他改當街頭藝人自娛娛人。排除洗腎時間，張銘坤每周一、三、五在板橋車站連通道外空地表演，偶爾也到北市迪化街等處演出。

「皮卡丘頭套是我的招牌造型。」張銘坤演說，帽子是腎友協會理事長送的，讓他在街頭表演更吸睛。

張銘坤說，每天打賞落差極大，但他對打賞收入平常心，也會用打賞收入支持街友或街賣者，相互扶持。