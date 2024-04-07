日行萬步不夠？全台瘋「超慢跑」成中高齡人士現象級運動

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繼日行萬步的運動熱潮後，日本風行十多年的「超慢跑」席捲台灣，不但衍生出各種流派，相關社群更有上萬人每日準時觀看直播，線上陪跑。這個儼然成為50歲以上熟齡人士的「現象級」運動，究竟魅力何在？

每天清晨約6點，天色漸亮，不管室內室外，全台無數人正點開YouTube頻道，一齊跟著線上直播，用「超慢跑」開啟一天生活。

超慢跑（スロージョギング）是什麼？要跑多慢？其實，和步行速度相差不遠，時速約3～5公里，維持在可以微笑與人交談的速率，如此一來，既不會氣喘吁吁，還可降低身體負擔，保有一定的運動效果，也因為面帶微笑慢跑的特色，在日本被暱稱為「微笑慢跑」（Niko Niko Jogging）。

最早在2009年，由已故日本運動科學學者田中宏曉，經過40年研究，提出超慢跑的概念，近年魅力風靡全台灣，成為當前長者圈最熱門的「現象級」運動。

源起日本，超慢跑魅力席捲全球

「慢跑比走路運用更多的肌肉，因此可燃燒更多熱量，並鍛鍊肌力。」田中宏曉接受《日經新聞》採訪時表示，事實上，超慢跑雖然速度慢，消耗的熱量卻是步行的兩倍！

更不用說還可降低血脂、穩定血糖、加強心肺功能，甚至增進大腦活動，「我們發現，跑步時，會分泌讓腦細胞增生的物質。」

此外，超慢跑不受限於時間地點、不需要特定器材，屬於低強度運動，入門門檻較低，因此受到50歲以上年齡層熱烈歡迎。

超慢跑的概念引起海內外廣大迴響，在日本不但創立「超慢跑協會」，提供講師資格培訓，全日本逾百人取得高級證照；另一方面，為了服務全球的粉絲，國際超慢跑社群「Slow Jogging International」因而成立，韓國、波蘭、德國也都發展各自的超慢跑協會，甚至有歐美民眾自發擔任推廣大使。

隨著超慢跑風潮吹進台灣，也出現「在地化」現象，衍伸出如猿猴式、節拍式等不同流派，除了戶外練習聚會，也有頻道透過線上直播，串聯各地喜愛超慢跑的粉絲，每天早晨一同運動，單支影片的觀看人數，平均可在一天內累積至9～10萬。

相關的互動交流社群，在Facebook、Line等社群媒體上，如雨後春筍般出現，許多社區活動中心、學校也紛紛舉辦超慢跑分享講座，可見台灣超慢跑的社群正迅速壯大。

口碑行銷推升熱度，成中高齡支持社群

「對於40至60多歲的族群，『口碑行銷』非常重要，」熟悉高齡社會議題、健康照護產業研究，產業科技國際策略發展所副所長張慈映分析，追求健康的活動，透過身旁親友的帶動，以及親身經歷的效果，往往可形成更有效的宣傳效果。

不僅如此，超慢跑等運動風潮也具有「話題性」，類似流行時尚，每數年都會有不同的潮流更迭。「台灣相當重視國際潮流，」張慈映指出，尤其超慢跑源自日本，與台灣民眾在文化上相對親近，又兼具歷史悠久與可信度高，媒體宣傳之下，更容易成為閒聊話題。

至於，超慢跑為何可躍升成「現象級」運動？張慈映進一步分析，這與中高齡民眾更需要「支持社群」有關，「他們在意的不只是臨床效果，中高齡更需要的是友伴，能在生活圈中，擁有一起從事某件活動的一群朋友。」

尤其，超慢跑無需受限於時空地點，可三五好友實體聚會，也可以線上交流，加上多數人的運動時間長短皆固定，或搭配音樂、觀看教學影片，形成如同「團體課」的社群感，「獲得一群朋友的支持，不僅僅是身體上的健康，也可顧及心靈健康。」

朋友支持與口碑宣傳外，「代言人」也是興起風潮的重要關鍵。超慢跑最著名的代言人，便是創辦人田中宏曉，到了台灣，不同流派皆有各自代表人物，其中，又以退休國軍教官徐棟英最常在媒體上曝光，他不但出書，也推出線上課程，致力將超慢跑推廣進台灣社會。

張慈映指出，針對「健康照護產業」，代言人往往擁有舉足輕重的影響力，個人魅力與粉絲感染力之外，也與親身示範實踐的號召力有關，「大眾都重視健康，但缺乏經驗，需要有人帶領以達成目標。」

她補充，若政府與企業有意推動健康相關活動與倡議，應更加重視代言人的力量，打入社群，並擴大推廣成效，甚至進一步產生涵蓋上下游產業鏈的「外溢效果」。

當前超慢跑有接替日行萬步，成為風靡長者圈熱門運動的態勢，更因為擁有異常緊密的支持社群，未來影響力可望持續擴大。

（本文出自2024.04.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）