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鋒面影響竹苗以北零星雨 賈新興：未來10天午後西北雨型態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天大致以午後西北雨型態。本報資料照片
未來10天大致以午後西北雨型態。本報資料照片

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台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天大致以午後西北雨型態。

賈新興說，明天上午受微弱鋒面影響，竹苗以北有零星短暫雨，午後北部山區及宜蘭有局部短暫雨。周二午後新竹以南山區及花東山區有局部短暫雨，周三至周六午後北部、東北部及中南部山區有零星短暫雨。

賈新興表示，4月14日至16日午後台中以北及宜花東山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興 雨水

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