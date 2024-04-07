清明連假收假車潮 下午避開國道13地雷路段
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
今天是清明連假收假日，交通部高速公路局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里。上午除局部路段零星事故外，國道全線交通大致正常。
高公局表示，今天上午8時06分，國5北向7.8公里發生3車追撞事故，占用內車道，導致回堵1公里；上午10時07分國3南向48.9公里發生小貨車翻車占用內2線車道，導致回堵3公里；上午10時56分國1北向24.8公里發生3小車追撞占用外線事故，導致回堵1公里，上述事故均已排除，影響整體車流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言