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清明連假收假車潮 下午避開國道13地雷路段

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
上午10時07分，國3南向48.9公里發生小貨車翻車占用內2線車道，導致回堵3公里。圖／高公局提供
上午10時07分，國3南向48.9公里發生小貨車翻車占用內2線車道，導致回堵3公里。圖／高公局提供

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今天是清明連假收假日，交通部高速公路局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估今天交通量為111百萬車公里。上午除局部路段零星事故外，國道全線交通大致正常。

高公局表示，今天上午8時06分，國5北向7.8公里發生3車追撞事故，占用內車道，導致回堵1公里；上午10時07分國3南向48.9公里發生小貨車翻車占用內2線車道，導致回堵3公里；上午10時56分國1北向24.8公里發生3小車追撞占用外線事故，導致回堵1公里，上述事故均已排除，影響整體車流。

國道 車潮 連假 高公局 高速公路

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