鋒面到！全台有雨防雷擊 「這2天」清晨北部東部低溫探1字頭

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今、明兩天天氣不穩，全台有雨。中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北、東北部留意雷雨，花東不定時間歇降雨。明天水氣減少，周三起降雨趨緩。溫度方面，明天東北季風增強，周二、周三清晨北部、東半部低溫降至18度；周四起，東北季風減弱，溫度逐日回升，周六各地溫暖。

林定宜表示，鋒面影響，今天天氣相當不穩定，幾乎全台有雨，中部以北、東北部可能局部短暫陣雨，甚或雷雨，南部、花東地區局部短暫陣雨。

他表示，明天水氣減少，中部以北、東半部地區仍可能有局部短暫陣雨，但打雷機率下降，中南部山區則可能有零星短暫雨。周三水氣持續減少，不過東北季風影響，迎風面地區仍有局部短暫雨。周四至周六水氣較少，午後西半部山區降雨機率提高。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度方面，林定宜表示，預估今天中南部高溫31至33度，北部、東半部高溫26至29度，以及澎湖高溫28度、金門20度、馬祖16度。明天東北季風增強，周二持續受其影響，期間北部、東半部偏涼，其中周二、周三清晨相對冷，預估北東降至18至19度。中南部今、明兩天仍可能30度以上，周二至周三高溫則下降至30度以下。

未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

林定宜說，周三至周五，東北季風減弱，各地溫度逐日回升；周六各地溫度相當溫暖。近期餘震頻繁，若無特別必要，慎防落石盡量避免前往山區活動。

至於花蓮天氣，林定宜說，今、明兩天花蓮間歇降雨仍明顯；周二水氣減少，但東半部仍有局部短暫陣雨，周三起降雨逐漸趨緩。