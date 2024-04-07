快訊

王品旗下初瓦、嚮辣食物中毒再增13例...衛生局研判「可能有共同原因」

Disney+開鍘寄生帳號！迪士尼CEO證實今年這月起全面打擊密碼共享

故宮「去中化」質疑聲再起 明年百年慶成賴清德難題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋒面到！全台有雨防雷擊 「這2天」清晨北部東部低溫探1字頭

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中部以北、東北部留意雷雨，花東不定時間歇降雨。本報資料照片
中部以北、東北部留意雷雨，花東不定時間歇降雨。本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

今、明兩天天氣不穩，全台有雨。中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北、東北部留意雷雨，花東不定時間歇降雨。明天水氣減少，周三起降雨趨緩。溫度方面，明天東北季風增強，周二、周三清晨北部、東半部低溫降至18度；周四起，東北季風減弱，溫度逐日回升，周六各地溫暖。

林定宜表示，鋒面影響，今天天氣相當不穩定，幾乎全台有雨，中部以北、東北部可能局部短暫陣雨，甚或雷雨，南部、花東地區局部短暫陣雨。

他表示，明天水氣減少，中部以北、東半部地區仍可能有局部短暫陣雨，但打雷機率下降，中南部山區則可能有零星短暫雨。周三水氣持續減少，不過東北季風影響，迎風面地區仍有局部短暫雨。周四至周六水氣較少，午後西半部山區降雨機率提高。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度方面，林定宜表示，預估今天中南部高溫31至33度，北部、東半部高溫26至29度，以及澎湖高溫28度、金門20度、馬祖16度。明天東北季風增強，周二持續受其影響，期間北部、東半部偏涼，其中周二、周三清晨相對冷，預估北東降至18至19度。中南部今、明兩天仍可能30度以上，周二至周三高溫則下降至30度以下。

未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供

林定宜說，周三至周五，東北季風減弱，各地溫度逐日回升；周六各地溫度相當溫暖。近期餘震頻繁，若無特別必要，慎防落石盡量避免前往山區活動。

至於花蓮天氣，林定宜說，今、明兩天花蓮間歇降雨仍明顯；周二水氣減少，但東半部仍有局部短暫陣雨，周三起降雨逐漸趨緩。

低溫 東北季風 氣象署 雨水

延伸閱讀

明鋒面接近3地有雨 下周東北季風影響低溫再降回1字頭

清明雨紛紛！明起2波鋒面接力 周六起防局部較大雨勢

雨彈襲全台！大雷雨一路下到明晚 清明連假雨區擴大1圖看懂

今晚起北東轉雨！最冷恐跌破10度、這日如夏飆破30度

相關新聞

鋒面到！全台有雨防雷擊 「這2天」清晨北部東部低溫探1字頭

今、明兩天天氣不穩，全台有雨。中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北、東北部留意雷雨，花東不定時間歇降雨。明天水氣減少，周...

男童掃墓眼睛刺痛難耐 就醫取出發現竟是「恙蟲」

一名國小男童掃墓時，一陣風吹過來眼睛就睜不開，感到刺痛不斷流淚，就醫後醫生在其右眼下眼瞼查到一棕色異物，摘除發現竟是一隻...

腸病毒疫情「還沒到高峰」 台大醫建議家長做1事

近期腸病毒疫情持續上升，全國腸病毒門急診人次更創下10年同期新高，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，6月為腸病毒的...

不斷更新／清明連假收假日北返潮 避開國道12地雷

今天是清明節連續假期收假日，目前國道各路段車流大致順暢。高速公路局預估今天國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

小孩半夜「酷酷嫂」預防換季過敏 小兒科醫生建議這樣做

小孩半夜「酷酷嫂」，爸媽好心疼。高醫岡山醫院小兒科主治醫師李仲翔指出，小兒常態性過敏常因季節變化而誘發，3到5月間溫濕度...

清明連假雞蛋買氣略低 本周蛋價維持批發價49元

蛋農自主性減產，國內雞蛋產量降至半年新低，台北市蛋商公會理事長林天來今天表示，清明連假期間買氣略低，部分蛋商仍有少量庫存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。