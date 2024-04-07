收假有雨 防瞬間強降雨

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中央氣象署表示，今、明天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，本島、外島都有局部短暫雨或雷雨，其中中部以北、東半部地區、各地山區及外島降雨明顯，且有對流雲系發展情況，可能有瞬間強降雨或強陣風，但位置還有不確定性，午後山區因熱力作用，也要留意局部較大雨勢。

氣象署預報員葉致均表示，今、明兩天，各地及外島金門、馬祖都有局部短暫雨或雷雨，中部以北、東半部地區、各地山區及外島降雨較明顯。鋒面範圍內，全台天氣都較不穩定，且有對流雲系發展情況，可能有瞬間強降雨或強陣風。

葉致均表示，周二、周三隨著鋒面遠離，水氣減少，不過中部以北、東半部及各地山區仍有局部短暫陣雨，周四降雨更為趨緩，僅剩東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，他說，今、明兩天雖受鋒面影響，但降雨空檔，北部及東半部高溫還是有廿六至廿九度，中南部也有卅度以上。周二、周三東北季風影響，溫度略微下降，但這股冷空氣不強，感受較為涼爽，北部低溫約十八至廿度，中南部則還有廿八至卅度，周四東北季風減弱，氣溫又會再回升。