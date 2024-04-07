社工人力缺口／學者：分案不精準 人力更吃緊

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兒少通報案件量年年創新高，但國內保護性社工人力始終有補不足的缺口，造成保護性社工人力荒的原因之一，是派案不夠精準，導致保護性社工花太多時間在調查案件，反而無力提供服務，衛福部保護司已著手修訂「兒少分流輔助指引」，增加派案精準度，預計五月提交衛福部版本至行政院。

依現行規定，兒少保護通報案件進件後，派案人員會依性質分派，若是屬於脆弱家庭將派至社福中心、兒保案件分至家防中心，但現在多數案件卻都直接派至家防中心，使家防中心的保護性社工疲於奔命，得先重新調查案件，才有辦法給予資源。

台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，在保護性社工人力吃緊情況下，一旦案件量湧入，第一線社工必須逐一至案家評估調查，理想狀態應是讓每個調查都有效，以百分之百開案為目標，若分流至家防中心卻不開案，相當浪費人力。

保護司司長張秀鴛表示，兒少保護案件與脆弱家庭等案件分類相比，是社福體系中的「加護病房」，通報案件依規定須在廿四小時內派案完畢，而派案人員擔心若把案件派至脆弱家庭，恐會導致案情延誤，也觀察到派案人員多會直接將案件認定為兒少保護案件。

張秀鴛說，「兒少分流輔助指引」目前仍是沿用舊版，除了調整指引讓分流精確，也將著重兒少保護、脆弱家庭不同案件類別間的「轉案機制」，修正時機會配合兒少權法修法，將於五月前將衛福部版本送至行政院，最快要到立法院下一個會期，才能完成修訂。

剴剴案發生後，衛福部要求每一位安置童、脆弱家庭兒童皆安排幼兒專責醫師，保護司則設置兒少保護區域醫療整合中心，全台共十二家，幼兒專責醫師與兒保醫療網聯防，早在社安網第二期計畫中明定。