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國道掉落物／吵架亂丟貴重物 獒犬散步嚇壞人

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導
已退休的田領班指出，記得有次接獲通報，有隻獒犬在國道散步，當時大家也不敢貿然圍捕。 圖／田領班提供
已退休的田領班指出，記得有次接獲通報，有隻獒犬在國道散步，當時大家也不敢貿然圍捕。 圖／田領班提供

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國道掉落物五花八門，除了常見的輪胎、貨品等，還曾飛出棺材，讓撿拾掉落物的工務班看了毛骨悚然，「還好棺材裡面是空的」。撿拾人員也常在國道上撿到手機、電腦或錢包，但曾有撿獲錢包卻遭失主指控「裡面錢少了」，害處理人員跑好幾趟法院，歎「好心被雷親」。

國道事故處理小組湖口工務班唐領班撿拾經驗豐富，他說，工務班常在國道撿手機、平板、錢包、電腦，追查發現原來是夫妻或情侶吵架時，一時氣憤亂丟，事後又因物品昂貴或存有重要資料，懊悔報警協助，光是去年湖口工務班就接獲至少八起手機「噴飛」國道的通報，造成不少困擾。

「最怕撿到的還是錢包。」唐領班透露，因曾有失主向警察說「錢包少了錢」，造成糾紛，後來為此建立SOP，全程錄影並放進塑膠袋捆好，直送國道警，「原本幾分鐘就可撿好，為了怕被當小偷，連同錄影得花十分鐘。」

唐領班也回憶，曾有一輛運載十幾組棺材的貨車欲前往殯儀館，未料棺材竟飛出，後方車輛連忙閃避，最後由工班撿拾物歸原主。工務班的工作不僅處理散落物，還包括補坑洞、抓動物，已退休的田領班說，曾接獲通報有狗在國道一號新竹路段，趕抵後發現竟是隻獒犬，正在內側車道散步，獒犬體型巨大、凶猛，「很怕被咬，但更怕被車撞」，只好通知國道警方及動保人員帶麻醉槍來圍捕。

資深拖吊業者大壯則說，有次掉下一隻活豬，立即通報警方在遠端管制車流，隨後緊急以布袋套豬，用吊桿載走，當時全程只花30秒，「若等高公局事故班來，早就撞到稀巴爛。」

拖吊業者小傑表示，國道上撿最多的就是輪胎和胎皮，還有車禍散落零件，甚至撿過車門，但較特殊貨物或散落物體積大，撿拾困難，有時仍要請高公局封路。

國道 棺材 高公局

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國道掉落物五花八門 從輪胎到棺材、最怕撿到錢包

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