指控疑似醫療疏失…台大醫院門口遭撒冥紙報警 院方：病患家屬所述非實情
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3月底有病患家屬於夜間至台大醫院撒冥紙，指控院方疑似醫療疏失，強行使用引流管，害死18歲兒子，院方見狀向警方報案。台大醫院表示，家屬所述並非實情，因病家已向衛生局陳情，盼能在衛生局召開的會議下，向家屬說明病情。
台大醫院表示，家屬對醫療過程的認知與事實有出入，所陳述並非實情，也有跟家屬表達願意醫病溝通的誠意，本院多次嘗試與家屬取得聯繫，均遭拒絕。病家已向衛生主管機關陳情，本院已正式回覆。體諒家屬失去親人的心情，但誠摯的希望能在衛生局召開的會議下，向家屬說明病情；院方未因此向病家提告，而是上周夜間，有民眾至醫院灑冥紙，故而報案。
患者至醫學中心門前撒冥紙一事，引發醫界震驚，台北市醫師公會發布聲明指出，對病家失去至親的悲慟感同身受，但以撒冥紙、提告的方式表達訴求無法解決問題，還會干擾其他民眾就醫權益，甚至違反醫療法而遭裁罰，鼓勵醫院、病家雙方循「醫療事故預防及爭議處理辦法」進行調解，讓事件和平落幕。
公會呼籲，面對醫療爭議事件，溝通關懷最重要，雙方應緩和情緒，聚焦問題核心，切莫以不理性行為進行抗爭，導致最終必須走上法院，在心中留下沈痛負擔。
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