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專業撿拾vs開放拖吊業者 處理國道掉落物如何更安全？

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬張裕珍／新竹即時報導
高公局外包工務班常在國道搏命處理散落物，就有包商直說「上國道都已做好被撞的準備」。記者黃羿馨／翻攝
高公局外包工務班常在國道搏命處理散落物，就有包商直說「上國道都已做好被撞的準備」。記者黃羿馨／翻攝

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國道若有散落物，通常由高公局外包廠商負責排除，但近年屢傳車輛追撞國道移動性施工車輛的死傷事故，有包商不諱言「上國道都已做好被撞的準備」。有資深拖吊業者喊話高公局，開放拖吊業者撿拾散落物可提升效率，並希望訂定收費標準，但專家認為仍應讓專業的來，撿拾作業才安全。

高公局有外包工務班和外包園藝商，被稱為「流浪兄弟」、「剪頭髮」。據統計，車輛追撞國道移動性施工車輛事故逐年增加，2021年79件施工車事故、2022年增至114件，共造成5死、96傷，其中肇事車配駕駛輔助系統比率約4成。

國道警方坦言，就算有緩撞車，愈來愈多肇事車因開啟駕駛輔助系統，幾乎是直撞緩撞車釀禍。去年5月國道3號關西施工路段，短時間內就接連有緩撞車挨撞三次。

國道事故處理小組湖口工務班唐姓領班指出，最害怕就是深夜和凌晨出勤，即使有爆閃燈與蜂鳴器示警，仍會「吸引」打瞌睡的車輛，尤其近年來暴增的輔助駕駛車輛「是我們最害怕的」，若發現後方來車持續逼近卻未打方向燈，就準備等著被撞。

退休的國道警察大隊長陳英傑長期關注國道用路安全，他認為，貿然下車撿拾掉落物風險高，無論一般用路人、拖吊車司機都不該過度熱心，警察也不要越俎代庖，只要做到「通報」即可，讓高公局派遣專業的人員撿拾。

國道 輔助駕駛 高公局 高速公路

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