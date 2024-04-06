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國道一年掉4萬件散落物 拖吊業者挨撞揭露撿拾散落物亂象

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
轎車於國道1號北向65公里平鎮路段，疑似因開啟輔助駕駛系統功能未注意車前狀況撞擊前方緩撞車。記者翁唯真／翻攝
轎車於國道1號北向65公里平鎮路段，疑似因開啟輔助駕駛系統功能未注意車前狀況撞擊前方緩撞車。記者翁唯真／翻攝

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高公局外包工務班常在國道搏命處理散落物，就有包商直說「上國道都已做好被撞的準備」。圖／取自高公局1968App
高公局外包工務班常在國道搏命處理散落物，就有包商直說「上國道都已做好被撞的準備」。圖／取自高公局1968App

國道每年散落物發生逾4萬件，雖規定掉落物品車主至少挨罰3千元，有拖吊業者為搶「順便」代車主穿梭車陣撿拾散落物，常發生意外，甚至傳有不肖業者藉機向車主「勒索」的亂象。

「這種行為太危險，簡直玩命。」國道警方說，國道風險極高，警方巡邏時發現掉落物，會通知高公局排除，指示車輛於後方1公里在路肩告知「移動式施工」，警方並在掉落物後方做直線管制，直至緩撞車來戒備，高公局委託的工班才會在國道上撿拾，「確認安全第一後，才排除散落物。」

國道撿拾風險高，為何有業者自甘冒險？新竹合法拖吊業者「小傑」點出，通知高公局出動事故處理小組一次3千元起跳，若警察來了，再加開1張3千至1萬8千元罰單，尤其聯結車、大貨車常爆胎、輪胎噴飛，若未造成事故，私找拖吊業者幫忙撿拾，不但費用較便宜，還免吃罰單。

小傑表示，「撿拾掉落物」行情價採拖吊費再外加2,500元，若是散落物太多或掉落地點太危險，拖吊業者也會拒絕。業界傳出風評較差的業者會趁機「勒索」，由於大車1顆輪胎價格約7千至8千元，有些業者擅自撿拾後，再獅子大開口向車主收3、4千元，還威脅「不給錢就不還你」。

根據高速公路及快速公路交通管制規則，載運物品散落車道或路肩時，汽車駕駛人應於物品後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌並即時清除，無法即時清除時，應立即通知該管公路管理機關協助處理。

成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所教授魏健宏認為，各種散落物、爆胎胎皮等對行車存在高度風險，高公局確實需要重新、仔細研議更安全、有效的處理機制，至少須禁止一般民眾自行處理撿拾，統一由高公局或其委辦之專業團隊處理，並收取相關費用。

已退休的田領班指出，記得有次接獲通報，有隻獒犬在國道散步，當時大家也不敢貿然圍捕。圖／田領班提供
已退休的田領班指出，記得有次接獲通報，有隻獒犬在國道散步，當時大家也不敢貿然圍捕。圖／田領班提供
高公局有外包工務班和外包園藝商，分別稱為「流浪兄弟」、「剪頭髮」，這群人在國道處理垃圾、修剪植物，施工人員施工後方設有緩撞車，保護施工人員免於被直接撞擊。記者黃羿馨／攝影
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根據統計，車輛追撞國道移動性施工車輛事故逐年增加，2021年已有79件施工車事故中，有36件肇事車配有駕駛輔助系統；2022年增至114件，共造成5死96傷。圖／取自高公局1968App
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