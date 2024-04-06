國道一年掉4萬件散落物 拖吊業者挨撞揭露撿拾散落物亂象
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國道每年散落物發生逾4萬件，雖規定掉落物品車主至少挨罰3千元，有拖吊業者為搶「順便」代車主穿梭車陣撿拾散落物，常發生意外，甚至傳有不肖業者藉機向車主「勒索」的亂象。
「這種行為太危險，簡直玩命。」國道警方說，國道風險極高，警方巡邏時發現掉落物，會通知高公局排除，指示車輛於後方1公里在路肩告知「移動式施工」，警方並在掉落物後方做直線管制，直至緩撞車來戒備，高公局委託的工班才會在國道上撿拾，「確認安全第一後，才排除散落物。」
國道撿拾風險高，為何有業者自甘冒險？新竹合法拖吊業者「小傑」點出，通知高公局出動事故處理小組一次3千元起跳，若警察來了，再加開1張3千至1萬8千元罰單，尤其聯結車、大貨車常爆胎、輪胎噴飛，若未造成事故，私找拖吊業者幫忙撿拾，不但費用較便宜，還免吃罰單。
小傑表示，「撿拾掉落物」行情價採拖吊費再外加2,500元，若是散落物太多或掉落地點太危險，拖吊業者也會拒絕。業界傳出風評較差的業者會趁機「勒索」，由於大車1顆輪胎價格約7千至8千元，有些業者擅自撿拾後，再獅子大開口向車主收3、4千元，還威脅「不給錢就不還你」。
根據高速公路及快速公路交通管制規則，載運物品散落車道或路肩時，汽車駕駛人應於物品後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌並即時清除，無法即時清除時，應立即通知該管公路管理機關協助處理。
成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所教授魏健宏認為，各種散落物、爆胎胎皮等對行車存在高度風險，高公局確實需要重新、仔細研議更安全、有效的處理機制，至少須禁止一般民眾自行處理撿拾，統一由高公局或其委辦之專業團隊處理，並收取相關費用。
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