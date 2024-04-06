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連假出遊、掃墓小心蚊蟲蛇吻 疾管署：建議穿長袖、攜棍棒

中央社／ 台北6日電
圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為掃墓示意圖。圖／聯合報系資料照片

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把握清明連假最後2天，不少民眾外出踏青，除了小心蚊蟲叮咬，疾管署提醒，近期氣候溫暖潮濕，類活動力增加，建議穿著長袖衣物及長靴，隨身攜帶棍棒打草驚蛇，避免遭蛇吻。

每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷，衛生福利部疾病管制署近日發布新聞稿指出，台灣4月份起氣候逐漸溫暖潮濕，蛇類活動力增加，較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇；神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

疾管署建議，民眾到野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，應穿著長袖衣物及長靴，隨身攜帶棍棒打草驚蛇，但千萬別翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。

如果不慎被蛇咬，疾管署強調，治療方式為注射抗蛇毒血清，武俠劇常見的用嘴吸蛇毒、冰敷等都是錯誤觀念，目前有194家醫療院所儲備抗蛇毒血清供民眾救急。

疾管署提醒，民眾如不慎被蛇類咬傷，要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包傷口上緣，減緩毒液擴散、要儘速就醫；不割開傷口、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫。

此外，穿著長袖衣物也有助於避免被蚊蟲附著叮咬，而感染疾病。疾管署呼籲，民眾離開草叢環境後，應儘速沐浴並更換全部衣物，同時檢查全身是否有蚊蟲附著或叮咬痕跡，若有疑似感染或症狀時，應儘速就醫。

疾管署 眼鏡蛇 蚊子 連假

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