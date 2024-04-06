盤點地震避難包必備小物　日本專家：勿超過15公斤

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403全台強震之後的兩天，餘震超過480次！根據中央氣象署最新資訊，今（5）日2時12分發生芮氏規模5.1地震，地震深度10.0公里，震央位於花蓮縣政府南方21.4公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級。不到五分鐘的時間，花蓮近海又發生規模4.5地震，最大震度花蓮縣3級。面對不間斷的餘震，家裡的地震避難包都準備好了嗎？



「手電筒」、「急救」、「食物」登熱門關鍵字

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查近三天「地震包」熱門關鍵字，可以看到「手電筒」、「急救」、「食物」、「救災」、「逃生」、「防災」、「避難」等地震相關字詞，可見大家提到地震包都會想到要攜帶手電筒、食物還有急救相關物品，但地震包內到底還要放些什麼呢？《網路溫度計DailyView》整理了地震包內容物清單，快一起來看看吧！

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

地震包要準備什麼？

緊急糧食、水：準備約三天份食物（罐頭麵包、巧克力、餅乾等）、小瓶水（因小瓶水可分散帶，若不小心掉了還有剩下的可以備用）

禦寒衣物：能準備防風防水的錫箔毯既能達到防寒效果，亦能減輕包裡負擔，若有小型睡袋也可以帶。

醫療用品：優碘、棉花棒、紗布等急救用品，還有口罩、乾洗手等。

貴重物品：現金、證件影本（最好做裝袋防水，以免證件損壞）。

手電筒、電池：避免遇到停電等情況，但要記得要檢查電池是否足夠，避免攜帶手動手電筒，避免費力。

其他：若有剩餘空間，可準備高分貝哨子、警報器、防災地圖等，以備不時之需。

image source: 內政部



地震包至少每半年要檢查更新1次

內政部消防署也表示，家庭防災記得要準備「緊急避難包」，家中每一成員都應該準備符合自己需求的緊急避難包，並放置在家中及工作場所隨手可拿到的地方，避難包內的必需品至少每半年要檢查更新1次。在逃生避難時，一定要穿鞋，如果可以也戴上安全帽，並記得攜帶緊急避難包。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年04月02日至2024年04月04日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『地震包』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。 *註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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