窮得只剩下房子【有房沒錢篇】／老年安居 有房還要安全配套

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無屋可住是大問題，但是有了房子，就沒問題了嗎？崔媽媽基金會強調，房子要讓弱勢老人能夠安住，社會發展處長張偉瑜及弱勢居住扶助部主任馮麗芳提出，還需要兼顧以下四點。

第一是確保安全。包括走路動線安全、用電安全、人身安全、跌倒之後有沒有人知道，基本安全需求，可以透過修繕、安裝輔具、扶手、緊急救援系統去打造。

第二是生存需求。住進去後，如何維持基本生理需求，例如三餐怎麼來？需要送餐嗎？天冷時需要找棉被或其他禦寒物品，還有物資的提供，提供基本溫飽，讓他能夠穩定的生活。

第三是社會安全網。視其身體機能連結長照資源，像是長照2.0會評估其需求，補足安全和生存的需要。崔媽媽有一些盟友，像是「萬華協力聯盟」的協力組織，會有待用餐券、物資，可以領給需要的老人，透過互相協力，把居住安全網做得更綿密。

第四，社會連結。社工訪視或照服員送餐時，會聊天、問候，適時補上家人的角色，也會依其身體變化，評估還能不能獨立生活？過程裡又會出現各種狀況，例如案家的體力退化，連爬二樓都吃力，可是他還想要繼續自己生活，就必須討論評估其他可能及資源。