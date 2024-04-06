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小林紅麴新增四名案例 累計26例

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
日本小林紅麴風波，截至昨天為止，衛福部食藥署接獲廿六件因使用含小林紅麴相關產品出現非預期反應。（取材自推特）
日本小林紅麴風波，截至昨天為止，衛福部食藥署接獲廿六件因使用含小林紅麴相關產品出現非預期反應。（取材自推特）

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日本小林製藥紅麴保健品爆出食安危機，截至昨天為止，衛福部食藥署接獲廿六件因使用含小林紅麴相關產品出現非預期反應，其中四人是自日本購買小林製藥紅麴產品，回台使用後發生不適。食藥署預計下周召開專家會議，評估通報案例使用含小林紅麴產品，出現非預期反應是否具相關性，同步透過外館聯繫小林製藥釐清汙染原因。

廿六件通報案例中，光是四月三日單日一口氣新增四名案例，分別是居住在台中市的四十七歲女性、新北市六十七歲女性、桃園市四十四歲男性以及五十一歲男性。四人使用的產品分別是「達摩本草納豆紅麴素食膠囊」、「大研納豆紅麴Ｑ10膠囊」、「新微庫醇紅麴膠囊」以及自行自日本購入的「小林製藥紅麴錠」。

四人食用的時間從三個月到一年之間不等，皆出現容易疲憊、腹痛、茶色尿、血尿、蛋白尿等症狀。其中新北市六十七歲女性，檢測功能指標腎絲球過濾率（GFR）僅剩五十一，正常數值應落在一百到一二○間。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，紅麴食品含有類似降血脂藥物主成分史達汀類藥物的成分，相關產品多會標榜具穩定血脂、膽固醇等功效，若民眾已在服用降血脂藥物，又額外使用紅麴食品，容易導致肝功能異常、橫紋肌溶解症。不少案例中，描述有血尿、茶色尿症狀，恐因橫紋肌溶解症而起。

食藥署副署長林金富表示，國內已經有二四六件保健食品，表明使用到小林製藥紅麴原料，食藥署最快在下周召開專家會議，釐清通報個案食用疑汙染產品後，出現的症狀與相關時序是否與產品有關，同時也與小林製藥聯繫，希望能取得已知汙染源的相關標準品，幫助國內檢測。

小林製藥 紅麴

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