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腎病末期 選擇安寧緩和者增

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
洗腎人口去年為近五年首次負成長，推估今年洗腎人數將持續下修，台灣有望擺脫洗腎王國惡名。本報資料照片
洗腎人口去年為近五年首次負成長，推估今年洗腎人數將持續下修，台灣有望擺脫洗腎王國惡名。本報資料照片

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台灣洗腎人口居高不下，盛行率一直高居世界前段班，原預計去年洗腎人口突破十萬，但去年洗腎人數出現近五年來首次「負成長」，人數下降因素多元，其中安寧緩和觀念逐漸被國人接受，被認為未來腎臟疾病走進末期，患者不一定會再選擇洗腎續命，反而是選擇安寧緩和，是洗腎率下降，可格外關注的因素之一。

近年國內醫界期待可以從源頭降低慢性腎臟病的發生率，衛福部也投注大量的經費預防，包含降低糖尿病發生率，推動「大家醫計畫」，由家庭醫師找出高風險患者，又或是尚未接受治療的患者。

不過，預防計畫需長年推動，去年洗腎人口負成長，台灣腎臟病醫學會秘書長許永和表示，與人口結構變化有直接關係，但近年國人面對疾病觀念改變，安寧緩和風氣漸盛，尊重病人、家屬意願，而非以疾病治療為主調，在此風氣影響下，未來洗腎患者也會逐漸減少。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，依臨床觀察，選擇安寧緩和醫療而非透析的患者人數近年有所上升，在疾病分類上以癌症末期患者為主，多數年事已高，在癌末出現尿毒症後，經與家屬討論後決定放棄洗腎；如是慢性病如糖尿病、高血壓等患者，多數仍會選擇洗腎維持生命。

「這是台灣腎病統計多年來，洗腎人口首次出現負成長。」許永和表示，台灣擁有完整的健保資料庫，洗腎患者資料百分之百登載，沒有漏網之魚，資訊正確且完整，盛行率真實呈現，這是過去台灣洗腎盛行率數字比各國高的原因之一，這一次洗腎人口下修也是台灣醫療界的一大里程碑。

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