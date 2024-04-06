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屢涉醫美致死 醫師卻未遭停業

聯合報／ 記者李隆揆林佳彣／台北報導
丁男開設的醫美診所，遭北市衛生局裁罰超過十次。記者李隆揆／攝影
丁男開設的醫美診所，遭北市衛生局裁罰超過十次。記者李隆揆／攝影

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台北市一名於醫美診所從業的丁姓醫師，多次因醫療問題涉業務過失致死案，事發後更名、換診所，至今仍在執業。台北市衛生局曾以開業違規裁罰超過十次，是目前北市裁罰最高的案例，北市衛生局指出，丁男每次違規項目不同，恰好都未達停業程度，但將加強查緝，研議組成醫懲會評估是否對丁男做出停業處分。

丁男屢傳醫療糾紛，投訴人洪女指出，丁男診所手術室堆滿雜物，沒有手術時，丁男會在手術室看電視。圖／洪女提供
丁男屢傳醫療糾紛，投訴人洪女指出，丁男診所手術室堆滿雜物，沒有手術時，丁男會在手術室看電視。圖／洪女提供
丁姓醫師十一年前曾為一名患有高血壓、糖尿病，具高度血栓風險患者，執行抽脂、胃繞道、人工陰莖、割眼皮及眼袋等多項手術，手術時間長達八小時，術後患者留診休養，但隔天凌晨卻被發現無呼吸心跳，卻未立即送醫，而是到清晨才轉診，患者最後因血栓造成呼吸休克死亡，法院判決丁男因業務過失致死罪，判三個月有期徒刑。

後續丁姓醫師持續執業，他為一名身體質量指數（ＢＭＩ）未達標準，仍希望減重的女患者進行胃繞道手術，術後十天患者因腹膜炎，導致敗血性休克死亡，檢方查出他手術前未測量患者ＢＭＩ值，涉有過失而起訴。

二○二○年七月，丁男於台北執業診所被大樓張貼公告稱環境衛生管理不良，多次違規且多次發生醫療致死案，還將醫療廢棄物作為一般垃圾丟棄，醫師對大樓管委會提告誹謗。

據悉，丁男曾涉恐嚇、多項詐欺、業務過失致死、傷害、妨害名譽、侵占、妨害性自主、偽造文書等案，偵辦過丁男案件的員警說，他涉及的醫療糾紛數不勝數，但因手術收費便宜，吸引經濟條件差的顧客上門，若發生醫糾，多賠錢和解，被害者多願撤告。

台北市衛生局證實，丁男遭裁罰次數已逾十次，每次裁罰一至十萬元不等，但過去丁男違規項目各異，包含醫療廣告、診所環境、病歷記載等，依規定同一項目違規受罰逾三次後才會研議停業處分，又因為行政罰的裁處權，過了三年即消滅的規定，使丁男恰好都未達停業程度。北市衛生局近期將加強稽核，並研議將丁男送至醫懲會，決議是否對丁男做出停業處分。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，依醫師法第廿五條規定，醫師在業務上發生重大或重複過失行為等，即可移付懲戒，最嚴重可廢止醫師證書。曾造成多人鉛中毒的盛唐中醫院長呂世明、九褔中醫診所負責人洪彰宏，就因硃砂案被廢止醫師證書。

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