日本小林製藥案延燒 食藥署最快一周內開專家會議

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日本小林製藥紅麴案延燒，衛福部表示，截至今天下午累計接獲26件相關通報，其中4人自日本購入產品。食藥署今天表示，最快下周召開專家會議，評估個案食用產品與非預期反應相關性。

日本有民眾服用小林製藥含有紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，死亡案例累計5人。儘管台灣沒有進口問題保健食品，但有2間公司輸入小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

據衛生福利部食品藥物管理署最新統計，在「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至今天下午累計26人通報，其中4人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，民眾買到含有日本小林製藥紅麴原料相關產品，如有疑義可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢。至於「國內業者主動通報預防性下架資訊」顯示，截至4月5日，食藥署已收到使用小林製藥紅麴原料相關產品共計246件。

但系統通報不等於有相關性，後續評估需要仰賴科學資料。林金富說，初步已召開會前會，主要針對通報資料整理，分類後將提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估個案食用產品與非預期反應的相關性，預計最快下周召開。

林金富提醒，通報民眾提供產品批號、效期，及身理檢查結果，尤其腎功能變化資料，可以協助專家審查；即使沒有症狀，有吃到的民眾都可盡量通報，以利未來團體訴訟。