恆春洋蔥產業面臨嚴峻人力荒 農改場推出1機可抵12人採收機

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屏東恆春半島是國內重要洋蔥產區，但近年在氣候異常引發病蟲害、農村人口老化、缺工等多種因素下，種植面積逐年減少，農業部高雄農改場伸出轉型機械化援手，移植端繼去年成功研發可搭配自動移植機所需蔥苗的專用穴盤苗，採收端昨天在恆春鎮展示改良版「採、剪、選」一貫化作業的採收機，全機械化後估計較過去可減少逾半人力成本。

高雄農改場長戴順發說，洋蔥主要產區位於屏東縣的恆春鎮、車城鄉及枋山鄉、高雄市林園區、雲林縣東勢鄉及彰化縣伸港，由於洋蔥採收作業需大量勞力，但我國因勞力結構問題，故急需自動機械化協助，以提高作業效率、降低生產成本，並提高市場競爭力。

他說，洋蔥從育苗、移植到採收過程中，需要諸多勞力作業全機械項目，目前除種植及採收作業外，皆已機械化作業，而洋蔥採收作業，為所有作業中最需要大量勞動力的階段，目前農村勞動力短缺及老年化，因而農忙期雇工困難，工資也逐年升高，導致生產成本居高不下，不利於市場競爭力。

高雄農改場說，洋蔥從播種到採收約需半年，苗圃、田區管理多依賴人工，移植及採收期間人力需求更大；已陸續自日本引進整地、種苗、移植、採收、去葉等機械，由於恆春半島土壤黏度高且蔥田破碎分散，從栽植到採收的機械經修改調整後現已逐步到位，從移植到採收的「一條龍」機械化服務已成形。

恆春鎮農會總幹事林順和說，新改良「採、剪、選」一貫化作業的洋蔥採收機，將挖土採收、土塊分離、剪葉、集中的採收相關機械功能結合，1台可取代12名人力；田間工人日薪今年已漲至1300元，花錢還不一定請的到人，自動化機械涵蓋種植、採收、切根、收穫到分裝，估計較過去可節省逾半人工成本，國軍洋蔥助收也可退場。