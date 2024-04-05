落地20年成為中南部唯一分院 台大雲林分院今年將挑戰醫學中心評鑑
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
署立雲林醫院改制台大醫院雲林分院迄今20周年，是台大醫院在中南部唯一分院，從醫療資源不足，缺醫師、缺設備，患者必須遠赴外地求醫，到現在總院資源全力挹注，成為雲林地區唯一區域教學醫院，雲林縣民不用再到外地求醫，今年歡慶改制20周年，院長馬惠明許下新目標，要成為雲林高齡長照旗艦，並挑戰醫學中心評鑑。
台大雲林分院前身是署立雲林醫院，20多年前一度面臨缺醫師、缺設備的窘境，幾乎所有急重症病患都必須轉送外縣市治療，卻常因病情急速惡化而於轉院途中不治，當時醫院營運困難，包括洗腎、震波碎石機及中醫業務均採外包模式．一度只剩約30 位醫師，後在台大醫療團隊支援下，情況才逐漸改善。
2004年4月署立雲林醫院改制台大雲林分院，在總院團隊支援下，急重症醫療量能穩定提升，過去必須遠赴縣外就醫的急性心臟血管疾病、頭部外傷、腦中風出血等神經外科急重症，以及胃癌、肝癌和腦瘤手術等，從此都可以留院處理。
20年來，台大醫院在雲林落地生根，救治許多患者，發生過許多感人故事，雲林分院副院長江文莒多年前時任急診室醫師時，曾有患者付不出開刀費用不願開刀，他為此偷偷塞錢給患者，個案管理師楊孟融經手過許多罕病個案，曾遇患者家庭經濟出狀況，她幫患者的媽媽找工作，解決經濟難題。
日前台大雲林分院歡慶改制20周年．邀請歷屆院長回娘家，分享在地深耕的成果，台大副校長張上淳表示，雲林分院是台大醫院跨出常德街、中山南路成立的第一家分院，也是台大醫院到目前為止在中南部的唯一一家分院，在歷屆李源德、林芳郁、黃世傑、王崇禮、黃瑞仁及馬惠明院長的帶領下，一步一腳印，讓貧瘠的醫療環境，變成一個繁榮發展的醫療樞紐。
馬惠明說，接下來雲林分院和國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心合作，要深入社區，讓更多實證醫學與照護的成果在雲林落地實踐，雲林鄉親期盼許久的醫療機構附設住宿長照，也將在縣政府及衛生福利部的支持下，在斗六院區前打造高齡長照旗艦，為了醫院永續發展，提升在地民眾醫療量能，雲林分院也將在今年挑戰醫學中心評鑑，成為雲嘉南平原的醫療燈塔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言