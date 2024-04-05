落地20年成為中南部唯一分院 台大雲林分院今年將挑戰醫學中心評鑑

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署立雲林醫院改制台大醫院雲林分院迄今20周年，是台大醫院在中南部唯一分院，從醫療資源不足，缺醫師、缺設備，患者必須遠赴外地求醫，到現在總院資源全力挹注，成為雲林地區唯一區域教學醫院，雲林縣民不用再到外地求醫，今年歡慶改制20周年，院長馬惠明許下新目標，要成為雲林高齡長照旗艦，並挑戰醫學中心評鑑。

台大雲林分院前身是署立雲林醫院，20多年前一度面臨缺醫師、缺設備的窘境，幾乎所有急重症病患都必須轉送外縣市治療，卻常因病情急速惡化而於轉院途中不治，當時醫院營運困難，包括洗腎、震波碎石機及中醫業務均採外包模式．一度只剩約30 位醫師，後在台大醫療團隊支援下，情況才逐漸改善。

2004年4月署立雲林醫院改制台大雲林分院，在總院團隊支援下，急重症醫療量能穩定提升，過去必須遠赴縣外就醫的急性心臟血管疾病、頭部外傷、腦中風出血等神經外科急重症，以及胃癌、肝癌和腦瘤手術等，從此都可以留院處理。

20年來，台大醫院在雲林落地生根，救治許多患者，發生過許多感人故事，雲林分院副院長江文莒多年前時任急診室醫師時，曾有患者付不出開刀費用不願開刀，他為此偷偷塞錢給患者，個案管理師楊孟融經手過許多罕病個案，曾遇患者家庭經濟出狀況，她幫患者的媽媽找工作，解決經濟難題。

日前台大雲林分院歡慶改制20周年．邀請歷屆院長回娘家，分享在地深耕的成果，台大副校長張上淳表示，雲林分院是台大醫院跨出常德街、中山南路成立的第一家分院，也是台大醫院到目前為止在中南部的唯一一家分院，在歷屆李源德、林芳郁、黃世傑、王崇禮、黃瑞仁及馬惠明院長的帶領下，一步一腳印，讓貧瘠的醫療環境，變成一個繁榮發展的醫療樞紐。