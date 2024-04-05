快訊

她驚見超商ATM旁多1機器「盼更多店有」 網眼睛一亮：我超需要

LINE免費貼圖3款來了！遇富朋友、股票大賺必用「賺爛」、「快用錢錢糟蹋我」

笑翻！去網紅名店吃美食結果沒賣 竟是「Emoji數位鬆餅」店員也沒看出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市生態防蚊診所開出「診斷單」 梅雨季幫你解決蟲蟲危機

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市生態防蚊診所協助社區、機關及學校找出病媒蚊孳生源。圖／台北市環保局提供
北市生態防蚊診所協助社區、機關及學校找出病媒蚊孳生源。圖／台北市環保局提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

將至梅雨季是病媒蚊孳生的高峰期，台北市環保局今直言病媒蚊防治並非一味噴藥，找出孳生源並處理才是根本之道。成立9年的「生態防蚊診所」幫助各方找出蚊蟲孳生源，曾有社區地下汙水池的蚊子多到連光都透不進，經過防蚊師開出「診斷單」並客製化防治作為，環保局即日起開放申請現場巡檢診，盼助市民解除蟲蟲危機。

環保局消毒班成員高健富投入病媒防治工作超過20年，現在也是北市生態防蚊師的松山區消毒班班長。他說，以「診所」為名，是因為協助社區檢視孳生源宛如醫生看診，需聆聽民眾的「症狀」，才能循序找出孳生源。

高健富指出，生態防蚊師參與診斷過程中，常會找到民眾意想不到的孳生源。他舉例，曾經有某社區積極清理、消毒周邊環境，蚊子數量仍居高不下，多方嘗試未果，轉而尋求生態防蚊診所協助。

他說，在居民描述下，防蚊師從綠帶到大樓、屋頂到地下室，最終在地下汙水池發現滿滿的地下家蚊。防蚊師當時還形容現場景象「蚊子多到連光都透不進去」，最後以覆蓋紗網結合投藥的方式，才解決社區的「蟲蟲危機」。

環保局表示，北市2015年成立生態防蚊診所，協助北市各機關、學校、社區找出蚊蟲孳生源，並提出以生態、物理防治為主的診斷單，客製化出具最符合申請需求的防治方法，迄今已協助超過1800處公、私場域防治，其中更有98%社區管委會肯定診斷後蚊子明顯減少，確實守護市民健康。

環保局提醒民眾，定期清理居家周邊的環境與積水容器，外出掃墓或春遊要做好防蚊措施，包含著長袖衣褲，無法遮蔽部分噴灑防蚊液等。社區管委會、機關及學校如有需求，可至環保局官網的「如何申請『生態防蚊診所』服務」查詢，申請生態防蚊師現場巡檢診斷服務。

北市生態防蚊診所協助社區、機關及學校找出病媒蚊孳生源。圖／台北市環保局提供
北市生態防蚊診所協助社區、機關及學校找出病媒蚊孳生源。圖／台北市環保局提供
梅雨季是病媒蚊孳生的高峰期，台北市環保局提醒民眾，病媒蚊防治並非一味噴藥，找出孳生源並處理才是根本之道。圖／台北市環保局提供
梅雨季是病媒蚊孳生的高峰期，台北市環保局提醒民眾，病媒蚊防治並非一味噴藥，找出孳生源並處理才是根本之道。圖／台北市環保局提供
北市2015年成立生態防蚊診所，協助北市各機關、學校、社區找出蚊蟲孳生源，迄今已協助超過1800處公、私場域防治。圖／台北市環保局提供
北市2015年成立生態防蚊診所，協助北市各機關、學校、社區找出蚊蟲孳生源，迄今已協助超過1800處公、私場域防治。圖／台北市環保局提供

環保局 蚊子 防蚊

延伸閱讀

0403大地震受損建物增 北市貼出紅單2件、黃單10件

花蓮強震後北市「新隆國宅」曝慘況 議員促協助「一刻不能等」

新豐垃圾掩埋場又起火 空汙往竹北、竹市、苗栗飄散

新店8房下陷社區多處違建幾乎懸空 新北已連夜火速拆除

相關新聞

國5交通量低於預期 高公局宣布取消今天下午高乘載管制

今天為清明節連續假期第2天，高速公路局指出，截至上午11點國道全線交通量為33.7百萬車公里，預估今日交通量為117百萬...

邦克列酸無解毒劑 建議「血漿置換術」治療方式原因曝

寶林茶室中毒未歇，目前還有4名個案仍在加護病房；日前衛福部召開專家會議，衛福次長王必勝指出，「米酵菌酸（新譯邦克列酸）還...

北市生態防蚊診所開出「診斷單」 梅雨季幫你解決蟲蟲危機

將至梅雨季是病媒蚊孳生的高峰期，台北市環保局今直言病媒蚊防治並非一味噴藥，找出孳生源並處理才是根本之道。成立9年的「生態...

健保署進駐花蓮2學校 為強震災民免費製發健保卡

0403花蓮大地震規模達7.2，已造成12人罹難和千人受傷。由於強震造成房屋倒塌等意外，民眾意外避難中遺失健保卡，健保署...

恆春洋蔥產業面臨嚴峻人力荒 農改場推出1機可抵12人採收機

屏東恆春半島是國內重要洋蔥產區，但近年在氣候異常引發病蟲害、農村人口老化、缺工等多種因素下，種植面積逐年減少，農業部高雄...

落地20年成為中南部唯一分院 台大雲林分院今年將挑戰醫學中心評鑑

署立雲林醫院改制台大醫院雲林分院迄今20周年，是台大醫院在中南部唯一分院，從醫療資源不足，缺醫師、缺設備，患者必須遠赴外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。