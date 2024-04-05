北市生態防蚊診所開出「診斷單」 梅雨季幫你解決蟲蟲危機

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

將至梅雨季是病媒蚊孳生的高峰期，台北市環保局今直言病媒蚊防治並非一味噴藥，找出孳生源並處理才是根本之道。成立9年的「生態防蚊診所」幫助各方找出蚊蟲孳生源，曾有社區地下汙水池的蚊子多到連光都透不進，經過防蚊師開出「診斷單」並客製化防治作為，環保局即日起開放申請現場巡檢診，盼助市民解除蟲蟲危機。

環保局消毒班成員高健富投入病媒防治工作超過20年，現在也是北市生態防蚊師的松山區消毒班班長。他說，以「診所」為名，是因為協助社區檢視孳生源宛如醫生看診，需聆聽民眾的「症狀」，才能循序找出孳生源。

高健富指出，生態防蚊師參與診斷過程中，常會找到民眾意想不到的孳生源。他舉例，曾經有某社區積極清理、消毒周邊環境，蚊子數量仍居高不下，多方嘗試未果，轉而尋求生態防蚊診所協助。

他說，在居民描述下，防蚊師從綠帶到大樓、屋頂到地下室，最終在地下汙水池發現滿滿的地下家蚊。防蚊師當時還形容現場景象「蚊子多到連光都透不進去」，最後以覆蓋紗網結合投藥的方式，才解決社區的「蟲蟲危機」。

環保局表示，北市2015年成立生態防蚊診所，協助北市各機關、學校、社區找出蚊蟲孳生源，並提出以生態、物理防治為主的診斷單，客製化出具最符合申請需求的防治方法，迄今已協助超過1800處公、私場域防治，其中更有98%社區管委會肯定診斷後蚊子明顯減少，確實守護市民健康。