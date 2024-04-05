台1線接南迴公路昨爆量5.3萬車次 今趨緩、明後天湧北返車潮

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花蓮強震重創北部往東部的交通，大批救援與返鄉車輛被迫改道台9線南迴公路，自3日晚上6時起，大批車潮湧入屏東縣台1線轉往台9線，用路人飽受龜速之苦，屏東縣警局交通隊統計，昨天南下單日車潮創下歷史新高的5萬3180車次；今天上午南下車潮趨緩，警方預估明、後天北返車潮將湧現，會出現一波壅塞高峰。

台1線屏東枋寮水底寮路段昨天清晨5時到下午6時，南下車流量都達到每小時2500車次，上午7時至下午3時都逾3000車次的超高峰，警方調撥車道和分流因應，另前往墾丁的台26線的車流量，昨天達1.7萬車次，從國道3南州或林邊交流道到墾丁平日白天要開約1個半小時，昨天則要逾3小時，用路人無不叫苦，北上車流稍多，但還順暢。