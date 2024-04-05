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鋒面影響到下周二 賈新興：周日這些地區留意較大雷雨及強風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周日金門及馬祖留意較大雷雨及強陣風發生的機率，還有宜花的相對外海區。圖／取自賈新興臉書
周日金門及馬祖留意較大雷雨及強陣風發生的機率，還有宜花的相對外海區。圖／取自賈新興臉書

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清明連假天氣逐漸轉變；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今天起至下周二微弱鋒面影響，各地雲量偏多，彰化以北及宜花東有局部短暫雨。

他說，周日金門及馬祖留意較大雷雨及強陣風發生的機率，還有宜花的相對外海區；本島要出現類似3月31日及4月1日的強雷雨機率低。下周二起轉為午後山區局部短暫陣雨或雷雨的天氣，隨時留意最新的預報資訊。

彰化 馬祖

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