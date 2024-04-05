影／20多年首見！雪山登山口水池因地震出現奇特波紋

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雪霸國家公園雪山登山口處的水池在0403花蓮大地震出現奇特的波紋交織如網狀，時間長達1分多鐘，還不時有池水溢出，地震造成的強烈晃動都被監視器忠實記錄下來，在當地服務20多年的工作人員直呼「第一次見到」，雪霸管理處將影像PO在官網，引起山友驚呼、議論。

雪管處表示，3日上午7點58分花蓮外海發生芮氏7.2強烈地震，劇烈的搖晃讓在隔壁山區的武陵也感受到地震強大的威力，園區內有零星落石，很但快就排除，人員均安。

官網小編說，當時忙完災情回報後，檢視雪管處設在雪山登山口的監視器，發現「鏡頭君」忠實記錄了地震當下大水池水面搖晃的情景。水池原本平靜的水面，因地震劇烈搖晃，水面漸漸地產生波紋，有如水浪拍打，甚至多次溢出水池，這個情景大約持續1分多鐘後才慢慢地平息下來。

小編表示，雪山登山口的水池美景頗負盛名，是很多遊客喜愛的景點，水池水面搖晃的情景，也是小編在武陵工作20餘年第一次見到，網友也留言「好可怕喔」、「要能有這樣的效果，也只有大自然才能辦到啊！」

登山口處的大水池是雪山登山客出發時可見的「第一道亮麗風景」，也是山友爭相打卡拍照的熱點，山友幾乎都會駐足打卡、拍照。

雪管處人員表示，當天地震時雪山步道出現落石，但園區並未出現嚴重災情，雪山步道也正常，蓄水池是早年武陵農場的灌溉用水池，經檢視水池有部分裂縫，但都是過去留下的，這次大地震並未對園區造成破壞，但聯外道路有部分受災，由公路局等單位清理並搶通。

雪山登山口一直是山友聚集拍照的熱點，地震發生後，雪管處強烈建議山友延後登山計畫，這兩天登山口人潮已明顯大減。