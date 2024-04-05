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3月台灣氣候重點回顧 氣象署：冷暖交替 雨量偏少

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2024年3月台灣氣候重點回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
2024年3月台灣氣候重點回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

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2024年3月台灣氣候重點回顧。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，氣溫冷暖交替，日夜溫差大，雨量偏少。

氣象署表示，3月平均氣溫為20.7度，氣候平均值 20.4度。全台11個平地站平均氣溫較同期高0.3度。冷暖相間，3月上旬及中旬受冷氣團影響，偏冷時間長，下旬顯著回暖。

累積雨量部分，平均52.6毫米，氣候平均值（中位數）92.5毫米。不到氣候值的6成。全台偏少雨為主，僅彭佳嶼、鞍部、竹子湖、淡水、大武、恆春及東吉島正常，成功站雨量偏多。3月下旬末受鋒面影響，全台有雨外，其餘時間以迎風面的北部及東半部局部降雨為主。宜蘭及花蓮站的月累積雨量均為該站同期第3少。

降雨日數平均8.4天，氣候平均值11.9天，少3.5天。僅成功及東吉島站雨日正常，其餘測站雨日偏少。彭佳嶼及恆春站為同期次少雨日。

日照時數部分，平均116.7小時，氣候平均值124.4小時，多7.6小時。全台正常偏多。

氣溫 氣象署 雨量

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