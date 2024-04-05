北部東半部今轉溼涼 吳德榮：周日鋒面增強不排除雷雨

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，中部以北有較多雲層，伴隨弱降水回波，零星少量降雨，今晨各地區平地最低氣溫約在18至20度。

吳德榮表示，今、明兩天微弱鋒面影響，中部以北雲量增多，北部及東半部有局部短暫雨的機率；北台灣氣溫今天略降，明天微升。對其他地區的影響很小，仍為多雲時晴、偏暖的天氣。今天北部18至24度，中部20至32度，南部20至35度，東部19至31度。

周日收假日，吳德榮表示，周日至下周一鋒面的結構略增強，有對流系統發展，伴隨雷雨胞消長，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，不排除小範圍雷擊、強風及瞬間大雨的發生；強震後逢大雨，應特別注意。

他說，下周二鋒面的結構減弱，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨的機率。下周三、周四鋒面遠離，天氣好轉、氣溫回升，東半部偶有局部零星飄雨的機率。