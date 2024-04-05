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白飯趁熱冷藏 自然降溫易變質

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
白飯煮完飯後放至60℃左右，即可放置冰箱冷藏。圖／123RF
白飯煮完飯後放至60℃左右，即可放置冰箱冷藏。圖／123RF

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許多長輩喜歡煮一大鍋飯，從早餐吃到晚餐，吃不完隔天繼續加熱食用，這樣的飲食習慣，隱藏食物中毒危機，容易孳生仙人掌桿菌。大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，米飯只要放在室溫超過2個小時，就會開始變質，在自然降溫的過程中，細菌會快速繁殖。

白飯沒吃完時，許多人會先放涼再放置冰箱，因為「怕冰箱壞掉」。徐佳靖說，尤其在炎熱的夏天裡，往往米飯才放沒多久就出現「牽絲」，會聞到一股微微的臭酸味，代表已經有仙人掌桿菌了。

仙人掌桿菌可在10至50℃中繁殖，最適宜的生長溫度為30℃，最容易感染米飯、馬鈴薯等澱粉類食物。徐佳靖強調，要將米飯冷藏在4℃以下，或保溫在65℃以上，才能抑制細菌繁殖。仙人掌桿菌不耐熱，拿出冰箱復熱時，一定要加溫達70℃以上，才能滅菌避免吃下肚中毒。

白飯即使放進冰箱冷藏，也要在2天內食用完畢，因為冰箱保存只是讓細菌的生長繁殖速度變慢，而且冰箱門打開太久或頻繁開關，也會使內部溫度產生波動；另要注意的是，勿把熱的食物跟冰的食物放在一起，會讓原本已經冷卻的食物溫度提高。若想延長白飯保存時間，徐佳靖建議，可分裝冷凍一周，而使用保鮮膜包覆，可以鎖住米飯美味。

除了家中的米飯保存，徐佳靖提醒，便利商店的即食飯糰、市場販售的傳統飯糰若放在室溫過久，一樣也會產生仙人掌桿菌。超商飯糰以18℃的保鮮方式處理，離開鮮食櫃後，要盡速食用完畢；糯米飯糰也易受仙人掌桿菌汙染，從早餐放到午餐，不建議再食用。

米飯保存4技巧

1.白飯煮好後勿放在室溫逾2小時，只要降溫到60℃左右，即可放冰箱冷藏。

2.冷藏溫度為4℃以下，拿出冰箱復熱時，要加溫達70℃以上。

3.盛裝容器可用保鮮盒、玻璃碗，覆上一層保鮮膜；不要用鐵碗，因易滋生細菌。

4.冰箱挪出一層放置需冷藏的熱食，避免冷熱食物擺在一起，影響彼此溫度波動。

冰箱 白飯 飯糰

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