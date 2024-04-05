藥品政策改革 健保署8日討論

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近年健保藥價調整為依據「全民健康保險藥品費用分配比率目標制（ＤＥＴ）」，自民國一○二年試辦至今，各界均認應調整。學名藥協會理事長陳誼芬說，健保藥品政策改革方向，製藥界與衛福部健保署已有多項共識，首先應加快學名藥上市速度；其次盼透過降低藥價，加快新藥納入健保，以及討論藥價核價、調價等ＤＥＴ機制等。

健保署長石崇良表示，藥品政策改革於下周一（八日）舉行會議。此「一一三年健保藥品政策改革方案相關法規修正草案溝通會議」將邀集國民黨、民進黨、民眾黨等立委辦公室及製藥界代表等，與社保司、食藥署、經濟部等。

陳誼芬指，國內約七成藥品為學名藥，但給付金額僅占健保藥費二成，應給予在台製造的學名藥優惠措施，降低藥價，且國內原料藥約五成來自中國大陸、三成來自印度，現在全球面臨缺工、缺料，建議政府扶植國內原料藥藥廠，國藥國造，降低藥價，並配合健保署採取平行審查、暫行性支付等機制加速新藥給付。

藥學會理事長康照洲說，改革ＤＥＴ機制應採用更靈活調價方式，整合藥界專家學者、藥師、製藥界及各層級醫院、診所意見，共同討論適當解決方案，建議健保署應針對不同團體多開會議，了解各方意見。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，全聯會將對藥品政策改革提出見解，但未被納入八日討論團體，他已向署長石崇良提出抗議；全聯會副發言人王明媛說，今年藥價調整金額、品項是歷年最少，「但調降金額最少，不代表傷害最小」，每年調降藥價讓許多藥廠想退出台灣，ＤＥＴ等藥品政策確實需要改革。藥學會、藥師公會全聯會被安排在第二次會議。

「醫師在治療患者時，希望手上能用的武器（藥物）愈充足愈好。」衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，健保總額有限下，須透過藥品議價、節流財務，但隨著全球藥品成本上漲，過度管制也有可能會導致廠商退出市場，或讓新藥、新技術納入健保的時程受到影響，呼籲政府應建立優質醫療環境，確保國人用藥無虞。