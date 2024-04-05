民眾憂療效變差 醫：多注意病況

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今年健保最新藥價於四月一日實施，此波藥價調整三大類藥物，分別為心臟血管、神經系統及全身性抗感染用藥，民眾憂心藥價調整後，醫療院所恐出現換藥潮，影響疾病治療效果。醫師表示，民眾真的遇上換藥，應隨時注意自身病況，感受治療效果不如預期時，可向醫師反映，換藥前醫療團隊也會透過醫病共享決策，與病患說明清楚。

今年健保藥價調整品項總數達四五六八項，其中調降四五五一項、調升十七項。在心臟血管藥價調整，第一、二名為降血脂藥物，是與立普妥、冠脂妥等相同成分藥物，兩者為健保減少十一點四八億元支出，排名第三為用於術後傷口皮膚去瘀的去瘀軟膏類藥物，藥價從一支卅三點七元降至廿九點一元，為健保省下八百萬元。

心臟學會秘書長王宗道說，民眾遇到醫療院所換藥，可以多量血壓、由健保存摺APP查看抽血檢查的血脂等數據，隨時注意病況；目前心血管疾病死亡率在國人十大死因排名第二、患者人數持續增加，盼健保署節省藥費後，應放寬心血管疾病患者使用降血脂藥物限制，有效減少發生心血管疾病。

神經系統藥品調降價格，前三名藥物為理斯必妥、立普能、思樂康等相同成分藥物，以思樂康來說，常用於治療思覺失調症、躁鬱症、憂鬱症等患者，一顆藥價調整前為九點六元，調整後七點九元，降幅百分之十七點七，為健保省下一點九億元。

而精神藥物調降藥價，是否影響精神疾病患者服藥順從性？衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，這次調價藥物在台上市已久，雖然有些病人執著原廠藥，但已在服用學名藥的病人應不受影響，且換藥前醫療團隊也會透過醫病共享決策，與病患說明清楚。若治療效果不如預期，病人可向醫師反映，醫師會再向衛福部反映。

至於抗感染劑藥品，藥師公會全聯會副發言人王明媛說，此波調降藥物多為醫院內處方用藥，對一般民眾影響不大，但醫院端對於該類藥品，還是需要多加注意，避免患者無藥可用。